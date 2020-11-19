За минувшие сутки, 19 ноября, в Украине подтвердили 13 357 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболели 539 детей и 673 медработника.

Всего с начала пандемии в Украине заболело 583 510 человек. Об этом сообщил глава Минздрава Максим Степанов в фейсбуке.

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По состоянию на 19 ноября в Украине от осложнений, вызванных коронавирусом, умерло 10 369 человек. За минувшие сутки количество летальных исходов увеличилось на 257.

Всего выздоровело 266 479 человек, за прошедшие сутки – 7 400. К сожалению, 18 ноября 1 531 человек был госпитализирован.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в город Киев (1 348), Днепропетровской (1 128), Киевской (786), Запорожской (748) и Черкасской (726) областях.

Статистика заболевания в регионах

город Киев – 55 203 случая;

Винницкая область – 14 532 случая;

Волынская область – 20 150 случаев;

Днепропетровская область – 25 028 случаев;

Донецкая область – 18 790 случаев;

Житомирская область – 24 542 случая;

Закарпатская область – 20 463 случая;

Запорожская область – 21 481 случай;

Ивано-Франковская область – 30 091 случай;

Киевская область – 27 347 случаев;

Кировоградская область – 3 931 случай;

Луганская область – 5 385 случаев;

Львовская область – 39 229 случаев;

Николаевская область – 13 769 случаев;

Одесская область – 35 440 случаев;

Полтавская область – 16 935 случаев;

Ровенская область – 26 442 случая;

Сумская область – 20 124 случая;

Тернопольская область – 24 552 случая;

Харьковская область – 49 618 случаев;

Херсонская область – 7 946 случаев;

Хмельницкая область – 24 485 случаев;

Черкасская область – 15 759 случаев;

Черновицкая область – 29 612 случаев;

Черниговская область – 12 656 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.