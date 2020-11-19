В Украине за сутки обнаружили 13 357 больных коронавирусом – рекорд с начала пандемии
За минувшие сутки, 19 ноября, в Украине подтвердили 13 357 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболели 539 детей и 673 медработника.
Всего с начала пандемии в Украине заболело 583 510 человек. Об этом сообщил глава Минздрава Максим Степанов в фейсбуке.
Читайте также Новости о коронавирусе 18 ноября: медицинский коллапс в Одессе, нехватка кислорода, вакцина от Pfizer
По состоянию на 19 ноября в Украине от осложнений, вызванных коронавирусом, умерло 10 369 человек. За минувшие сутки количество летальных исходов увеличилось на 257.
Всего выздоровело 266 479 человек, за прошедшие сутки – 7 400. К сожалению, 18 ноября 1 531 человек был госпитализирован.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в город Киев (1 348), Днепропетровской (1 128), Киевской (786), Запорожской (748) и Черкасской (726) областях.
Статистика заболевания в регионах
- город Киев – 55 203 случая;
- Винницкая область – 14 532 случая;
- Волынская область – 20 150 случаев;
- Днепропетровская область – 25 028 случаев;
- Донецкая область – 18 790 случаев;
- Житомирская область – 24 542 случая;
- Закарпатская область – 20 463 случая;
- Запорожская область – 21 481 случай;
- Ивано-Франковская область – 30 091 случай;
- Киевская область – 27 347 случаев;
- Кировоградская область – 3 931 случай;
- Луганская область – 5 385 случаев;
- Львовская область – 39 229 случаев;
- Николаевская область – 13 769 случаев;
- Одесская область – 35 440 случаев;
- Полтавская область – 16 935 случаев;
- Ровенская область – 26 442 случая;
- Сумская область – 20 124 случая;
- Тернопольская область – 24 552 случая;
- Харьковская область – 49 618 случаев;
- Херсонская область – 7 946 случаев;
- Хмельницкая область – 24 485 случаев;
- Черкасская область – 15 759 случаев;
- Черновицкая область – 29 612 случаев;
- Черниговская область – 12 656 случаев.
Поделиться новостью