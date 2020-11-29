В Украине за сутки обнаружили 12 978 случаев заражения COVID-19
За минувшие сутки, 28 ноября, в Украине зафиксировали 12 978 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболели 599 детей и 408 медработников.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1740), Одесской (1280), Днепропетровской (1164), Запорожской (854) и Киевской (782) областях. Об этом сообщил глава Минздрава Максим Степанов, который уже переболел коронавирусом, на своей странице в фейсбуке.
Читайте также Великобритания начинает вакцинацию от COVID-19: подробности
Кроме того, за прошедшие сутки госпитализирован 1 561 человек. 120 человек, к сожалению, умерли от осложнений. 4 243 пациенты выздоровели.
За все время пандемии в Украине
- Заболело – 722 679 человек;
- Выздоровело – 339 378 человек;
- Умерло – 12 213;
Количество заболеваний в регионах:
- город Киев – 69 018 случаев;
- Винницкая область – 17 272 случая;
- Волынская область – 23 905 случаев;
- Днепропетровская область – 37 651 случай;
- Донецкая область – 22 602 случая;
- Житомирская область – 29 590 случаев;
- Закарпатская область – 23 065 случаев;
- Запорожская область – 30 150 случаев;
- Ивано-Франковская область – 35 930 случаев;
- Киевская область – 36 996 случаев;
- Кировоградская область – 5 085 случаев;
- Луганская область – 6 239 случаев;
- Львовская область – 45 636 случаев;
- Николаевская область – 18 173 случая;
- Одесская область – 44 131 случай;
- Полтавская область – 21 779 случаев;
- Ровненская область – 30 807 случаев;
- Сумская область – 28 185 случаев;
- Тернопольская область – 27 662 случая;
- Харьковская область – 55 221 случай;
- Херсонская область – 10 009 случаев;
- Хмельницкая область – 29 419 случаев;
- Черкасская область – 22 529 случаев;
- Черновицкая область – 33 512 случаев;
- Черниговская область – 18 113 случаев.
Поделиться новостью