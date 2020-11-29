За минувшие сутки, 28 ноября, в Украине зафиксировали 12 978 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболели 599 детей и 408 медработников.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1740), Одесской (1280), Днепропетровской (1164), Запорожской (854) и Киевской (782) областях. Об этом сообщил глава Минздрава Максим Степанов, который уже переболел коронавирусом, на своей странице в фейсбуке.

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Кроме того, за прошедшие сутки госпитализирован 1 561 человек. 120 человек, к сожалению, умерли от осложнений. 4 243 пациенты выздоровели.

За все время пандемии в Украине

Заболело – 722 679 человек;

Выздоровело – 339 378 человек;

Умерло – 12 213;

Количество заболеваний в регионах:

город Киев – 69 018 случаев;

Винницкая область – 17 272 случая;

Волынская область – 23 905 случаев;

Днепропетровская область – 37 651 случай;

Донецкая область – 22 602 случая;

Житомирская область – 29 590 случаев;

Закарпатская область – 23 065 случаев;

Запорожская область – 30 150 случаев;

Ивано-Франковская область – 35 930 случаев;

Киевская область – 36 996 случаев;

Кировоградская область – 5 085 случаев;

Луганская область – 6 239 случаев;

Львовская область – 45 636 случаев;

Николаевская область – 18 173 случая;

Одесская область – 44 131 случай;

Полтавская область – 21 779 случаев;

Ровненская область – 30 807 случаев;

Сумская область – 28 185 случаев;

Тернопольская область – 27 662 случая;

Харьковская область – 55 221 случай;

Херсонская область – 10 009 случаев;

Хмельницкая область – 29 419 случаев;

Черкасская область – 22 529 случаев;

Черновицкая область – 33 512 случаев;

Черниговская область – 18 113 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.