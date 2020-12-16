За минувшие сутки в Украине подтвердили 10 622 новых случая инфицирования коронавирусной инфекцией.

Об этом сообщил глава Минздрава Максим Степанов в фейсбуке. Среди новых больных – 501 ребенок и 579 медработников.

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За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1 858), Одесской (861), Запорожской (801), Киевской (705) и Львовской (600) областях.

Также за минувшие сутки госпитализированы 3 242 человека. К сожалению, от осложнений, вызванных COVID-19, умерли 264 человека. Общее число смертей возросло до 15 744.

За сутки выздоровело – 12 549 человек. В целом количество выздоровевших выросло до 535 417. Всего с начала пандемии коронавируса в Украине заболело 919 704 человека.

Количество заболеваний в регионах:

г. Киев – 95 160 случаев;

Винницкая область – 20 093 случая;

Волынская область – 28 923 случая;

Днепропетровская область – 50 316 случаев;

Донецкая область – 30 466 случаев;

Житомирская область – 34 611 случаев;

Закарпатская область – 26 432 случая;

Запорожская область – 43 835 случаев;

Ивано-Франковская область – 41 082 случая;

Киевская область – 50 040 случаев;

Кировоградская область – 7 375 случаев;

Луганская область – 8 166 случаев;

Львовская область – 54 833 случая;

Николаевская область – 24 749 случаев;

Одесская область – 59 974 случая;

Полтавская область – 30 466 случаев;

Ровенская область – 36 974 случая;

Сумская область – 36 251 случай;

Тернопольская область – 31 581 случай;

Харьковская область – 63 178 случаев;

Херсонская область – 14 643 случая;

Хмельницкая область – 35 157 случаев;

Черкасская область – 32 803 случая;

Черновицкая область – 37 266 случаев;

Черниговская область – 25 330 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.