В Украине за сутки обнаружили 10 622 больных коронавирусом: статистика
За минувшие сутки в Украине подтвердили 10 622 новых случая инфицирования коронавирусной инфекцией.
Об этом сообщил глава Минздрава Максим Степанов в фейсбуке. Среди новых больных – 501 ребенок и 579 медработников.
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За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1 858), Одесской (861), Запорожской (801), Киевской (705) и Львовской (600) областях.
Также за минувшие сутки госпитализированы 3 242 человека. К сожалению, от осложнений, вызванных COVID-19, умерли 264 человека. Общее число смертей возросло до 15 744.
За сутки выздоровело – 12 549 человек. В целом количество выздоровевших выросло до 535 417. Всего с начала пандемии коронавируса в Украине заболело 919 704 человека.
Количество заболеваний в регионах:
- г. Киев – 95 160 случаев;
- Винницкая область – 20 093 случая;
- Волынская область – 28 923 случая;
- Днепропетровская область – 50 316 случаев;
- Донецкая область – 30 466 случаев;
- Житомирская область – 34 611 случаев;
- Закарпатская область – 26 432 случая;
- Запорожская область – 43 835 случаев;
- Ивано-Франковская область – 41 082 случая;
- Киевская область – 50 040 случаев;
- Кировоградская область – 7 375 случаев;
- Луганская область – 8 166 случаев;
- Львовская область – 54 833 случая;
- Николаевская область – 24 749 случаев;
- Одесская область – 59 974 случая;
- Полтавская область – 30 466 случаев;
- Ровенская область – 36 974 случая;
- Сумская область – 36 251 случай;
- Тернопольская область – 31 581 случай;
- Харьковская область – 63 178 случаев;
- Херсонская область – 14 643 случая;
- Хмельницкая область – 35 157 случаев;
- Черкасская область – 32 803 случая;
- Черновицкая область – 37 266 случаев;
- Черниговская область – 25 330 случаев.
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