В Украине снова больше людей выздоровели от коронавируса, чем заболели. За 8 декабря COVID-19 диагностировали у 12 585 человек. Удалось выздороветь 14 554 лицам.

Умерли 276 больных COVID-19

К сожалению, коронавирус 8 декабря унес жизни 276 больных. Об этом сообщил глава Минздрава Максим Степанов на своей странице в фейсбуке.

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В частности, заболели 654 ребенка и 682 медработника. По словам Степанова 8 декабря госпитализированы 1281 человек.

Наибольшее количество больных – в городе Киеве (1728), Одесской (1270), Киевской (943), Черкасской (815) и Запорожской (813) областях.

По 8 декабря осуществлено 58 271 тестов за сутки. В частности, методом ПЦР – 37822, методом ИФА – 20449.

Количество заболеваний в регионах:

Киев – 84 538 случаев;

Винницкая область – 18 988 случаев;

Волынская область – 26 832 случая;

Днепропетровская область – 46 056 случаев;

Донецкая область – 27 044 случаи;

Житомирская область – 32 498 случаев;

Закарпатская область – 25 029 случаев;

Запорожская область – 38 698 случаев;

Ивано-Франковская область – 39 730 случаев;

Киевская область – 45 497 случаев;

Кировоградская область – 6 524 случая;

Луганская область – 7 275 случаев;

Львовская область – 51 375 случаев;

Николаевская область – 22 127 случаев;

Одесская область – 54 123 случаи;

Полтавская область – 27 222 случая;

Ровненская область – 34 578 случаев;

Сумская область – 34 226 случаев;

Тернопольская область – 30 203 случая;

Харьковская область – 60 273 случая;

Херсонская область – 12 826 случаев;

Хмельницкая область – 32 960 случаев;

Черкасская область – 28 728 случаев;

Черновицкая область – 35 826 случаев;

Черниговская область – 22 167 случаев.

Общая ситуация в Украине с коронавирусом.

По состоянию на 9 декабря коронавирус в стране диагностировали у 845 543 человек. 14 204 случая – летальные. Выздоровели от болезни 451 118 человек.



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