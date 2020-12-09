В Украине за сутки коронавирусом заболели 12 585 человек: детали
В Украине снова больше людей выздоровели от коронавируса, чем заболели. За 8 декабря COVID-19 диагностировали у 12 585 человек. Удалось выздороветь 14 554 лицам.
Умерли 276 больных COVID-19
К сожалению, коронавирус 8 декабря унес жизни 276 больных. Об этом сообщил глава Минздрава Максим Степанов на своей странице в фейсбуке.
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В частности, заболели 654 ребенка и 682 медработника. По словам Степанова 8 декабря госпитализированы 1281 человек.
Наибольшее количество больных – в городе Киеве (1728), Одесской (1270), Киевской (943), Черкасской (815) и Запорожской (813) областях.
По 8 декабря осуществлено 58 271 тестов за сутки. В частности, методом ПЦР – 37822, методом ИФА – 20449.
Количество заболеваний в регионах:
- Киев – 84 538 случаев;
- Винницкая область – 18 988 случаев;
- Волынская область – 26 832 случая;
- Днепропетровская область – 46 056 случаев;
- Донецкая область – 27 044 случаи;
- Житомирская область – 32 498 случаев;
- Закарпатская область – 25 029 случаев;
- Запорожская область – 38 698 случаев;
- Ивано-Франковская область – 39 730 случаев;
- Киевская область – 45 497 случаев;
- Кировоградская область – 6 524 случая;
- Луганская область – 7 275 случаев;
- Львовская область – 51 375 случаев;
- Николаевская область – 22 127 случаев;
- Одесская область – 54 123 случаи;
- Полтавская область – 27 222 случая;
- Ровненская область – 34 578 случаев;
- Сумская область – 34 226 случаев;
- Тернопольская область – 30 203 случая;
- Харьковская область – 60 273 случая;
- Херсонская область – 12 826 случаев;
- Хмельницкая область – 32 960 случаев;
- Черкасская область – 28 728 случаев;
- Черновицкая область – 35 826 случаев;
- Черниговская область – 22 167 случаев.
Общая ситуация в Украине с коронавирусом.
По состоянию на 9 декабря коронавирус в стране диагностировали у 845 543 человек. 14 204 случая – летальные. Выздоровели от болезни 451 118 человек.
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