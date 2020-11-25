Кабинет министров Украины принял постановление относительно обеспечения ребенка при рождении одноразовой помощью – "пакет малыша". Выдача была приостановлена из-за решения Антимонопольного комитета.

Постановление правительство приняло на заседании 25 ноября, сообщает 24 канал. Согласно ему, "пакет малыша" выдают родителям в роддоме на каждого рожденного ребенка, а в случае отсутствия – в управлении социальной защиты населения по месту жительства или пребывания родителей.

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Постановлением предоставляется возможность в порядке исключения, выплачивать денежную компенсацию "пакета малыша" на детей, родившихся в период с 24.10.2020 по 01.07.2021, в случае неполучения в течение 30 дней со дня рождения ребенка одноразовой натуральной помощи "пакет малыша" по независящим от получателя причинам.

Мы предлагаем утвердить порядок обеспечения ребенка при рождении такой одноразовой натуральной помощью "Пакет малыша" за счет госбюджета. Также мы хотим утвердить порядок использования средств госбюджета на обеспечение такой поддержки,

– сказала министр социальной политики Марина Лазебная.

Кроме того, правительство внесло изменения в порядок реализации пилотного проекта по оказанию комплексной услуги "еМалятко" и изменения в постановление, которым монетизировали единовременное пособие "Пакет малыша", средства на эту программу предусмотрены государственным бюджетом, и заложены на последующие годы.

Законом о госбюджете на 2020 год предусмотрены расходы в размере 1 239 631,9 гривен на одноразовую натуральную помощь "пакет малыша" для 331 тысячи семей.

По состоянию на 1 октября остаток средств составил 739 631,9 гривен. Реализация акта в октябре – декабре 2020 года потребует 316 965,00 гривен.

В 2021 году реализация акта потребует финансирования из государственного бюджета в размере 1,751 млрд гривен.