В Украине выявили 13 371 нового больного коронавирусом за сутки: статистика
С начала пандемии коронавируса в Украине заболело 858 714 человек. За минувшие сутки количество выявленных случаев увеличилось на 13 371.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1 899), Запорожской (1 060), Днепропетровской (835), Черкасской (721) и Харьковской (719) областях. Об этом сообщил глава Минздрава Максим Степанов в фейсбуке.
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Среди новых больных – 652 ребенка и 580 медработников. Также за минувшие сутки госпитализировали 2 993 пациентов.
От осложнений, вызванных COVID-19, к сожалению, умерли еще 266 пациентов. Всего с начала эпидемии зафиксировано 14 470 летальных случаев.
13 903 человека выздоровели за минувшие сутки, всего коронавирусом переболел 465 021 человек.
Количество заболеваний COVID-19 в регионах:
- г. Киев – 86 437 случаев;
- Винницкая область – 19 206 случаев;
- Волынская область – 27 194 случая;
- Днепропетровская область – 46 891 случай;
- Донецкая область – 27 678 случаев;
- Житомирская область – 32 987 случаев;
- Закарпатская область – 25 344 случая;
- Запорожская область – 39 758 случаев;
- Ивано-Франковская область – 40 007 случаев;
- Киевская область-46 211 случаев;
- Кировоградская область – 6 744 случая;
- Луганская область – 7 436 случаев;
- Львовская область – 51 915 случаев;
- Николаевская область – 22 621 случай;
- Одесская область – 54 840 случаев;
- Полтавская область – 27 772 случая;
- Ровенская область – 35 034 случая;
- Сумская область – 34 611 случаев;
- Тернопольская область – 30 462 случая;
- Харьковская область – 60 992 случая;
- Херсонская область – 13 039 случаев;
- Хмельницкая область – 33 426 случаев;
- Черкасская область – 29 449 случаев;
- Черновицкая область – 36 044 случая;
- Черниговская область – 22 616 случаев.
Сколько в Украине сделано тестирований
За минувшие сутки в Украине осуществили 67 142 тестирования, в частности методом ПЦР – 41 279, методом ИФА – 25 863.
За все время пандемии в Украине проведено 4 917 780 ПЦР-тестов.
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