С начала пандемии коронавируса в Украине заболело 858 714 человек. За минувшие сутки количество выявленных случаев увеличилось на 13 371.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1 899), Запорожской (1 060), Днепропетровской (835), Черкасской (721) и Харьковской (719) областях. Об этом сообщил глава Минздрава Максим Степанов в фейсбуке.

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Среди новых больных – 652 ребенка и 580 медработников. Также за минувшие сутки госпитализировали 2 993 пациентов.

От осложнений, вызванных COVID-19, к сожалению, умерли еще 266 пациентов. Всего с начала эпидемии зафиксировано 14 470 летальных случаев.

13 903 человека выздоровели за минувшие сутки, всего коронавирусом переболел 465 021 человек.

Количество заболеваний COVID-19 в регионах:

г. Киев – 86 437 случаев;

Винницкая область – 19 206 случаев;

Волынская область – 27 194 случая;

Днепропетровская область – 46 891 случай;

Донецкая область – 27 678 случаев;

Житомирская область – 32 987 случаев;

Закарпатская область – 25 344 случая;

Запорожская область – 39 758 случаев;

Ивано-Франковская область – 40 007 случаев;

Киевская область-46 211 случаев;

Кировоградская область – 6 744 случая;

Луганская область – 7 436 случаев;

Львовская область – 51 915 случаев;

Николаевская область – 22 621 случай;

Одесская область – 54 840 случаев;

Полтавская область – 27 772 случая;

Ровенская область – 35 034 случая;

Сумская область – 34 611 случаев;

Тернопольская область – 30 462 случая;

Харьковская область – 60 992 случая;

Херсонская область – 13 039 случаев;

Хмельницкая область – 33 426 случаев;

Черкасская область – 29 449 случаев;

Черновицкая область – 36 044 случая;

Черниговская область – 22 616 случаев.

Важно! Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Сколько в Украине сделано тестирований

За минувшие сутки в Украине осуществили 67 142 тестирования, в частности методом ПЦР – 41 279, методом ИФА – 25 863.

За все время пандемии в Украине проведено 4 917 780 ПЦР-тестов.