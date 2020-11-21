Врач Тарас Жиравецкий спрогнозировал пик эпидемии коронавируса в Украине. По его мнению, в стране уже есть 32 тысячи инфицирований COVID-19 в сутки.

Медик заявил, что пик эпидемии коронавируса в Украине будет достигнут в январе-феврале 2021 года. Об этом Жиравецкий сказал в комментарии изданию OBOZREVATEL.

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Он добавил, что нынешнюю статистку в 12-13 тысяч зараженных в сутки можно умножать на 5.

Пик должен наступить где-то в январе – феврале – тогда будет самая большая нагрузка на тех, кто заболел и попал в стационар. Дальше пойдем вниз. Сейчас мы только разгоняемся, хотя это считается, как вторая волна. Трудно сказать, сколько больных будут выявлять в пик. Даже нынешнюю статистку в 12 тысяч можно умножать на 5,

– считает врач.

Медик объяснил это тем, что не все инфицированные коронавирусом попадают в больницы, поэтому именно на 5 можно условно умножать статистику.

"Даже каждый третий не попадает в стационар и не каждый десятый. Думаю, где-то 32 тысяч больных в сутки у нас есть. Он наступает, когда переболеет 60-70 процентов населения", – отметил Жиравецкий.

Официальные данные о случаях заражения коронавирусом: По состоянию на 21 ноября в мире зарегистрировали 57 910 582 случая заражения коронавирусом. Удалось вылечиться 40 108 895 больных. Однако от осложнений умерли 1 377 762 человека. Всего с начала эпидемии в Украине коронавирусом заболело 612 665 человек, выздоровел 282 313 человек. К сожалению от осложнений, вызванных COVID – 19, умерло 10 813 пациентов, за прошедшие сутки – 215.



Карантинные ограничения в Украине / Инфографика 24 канала