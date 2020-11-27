В Украине усилят мониторинг коронавируса на норковых фермах
Из-за вспышки коронавируса на норковых фермах в разных странах, на украинских фермах также усилят контроль. В государстве рассматривают вариант тестирования животных на основе европейского опыта.
По поручению председателя Госпродпотребслужбы Владиславы Магалецкой, в Украине организуют усиленный контроль коронавируса на норковых фермах. Об этом сообщает Правительственный Портал.
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В ближайшее время должно пройти совещание с представителями профильных ассоциаций и бизнеса. Кроме того, на норковых фермах организуют активный мониторинг возможной заболеваемости животных.
После проведения мониторинга Госпродпотребслужба будет принимать дальнейшие шаги, чтобы минимизировать риски распространения COVID-19. Кроме этого, будут обсуждены возможности проведения лабораторных исследований на установление SARS-CoV-2 у норок, как это делают в европейских странах.
Обращаюсь ко всем: речь не идет о массовых убийствах зверей, закрытии ферм или коррупционных проверках. Я сама пришла к власти из бизнеса и очень хорошо понимаю все проблемы и переживания предпринимателей. Никто не будет создавать проблемы там, где их нет. Но государство должно контролировать ситуацию,
– рассказала Владислава Магалецкая.
Она добавила, что это вопрос не только национальной безопасности и здоровья жителей страны, но и всего человечества. Ведь вирус постоянно мутирует и с каждым разом все в большем количестве стран возникают проблемы на норковых фермах.
Что известно о коронавирусе на норковых фермах
- 4 ноября премьер-министр Дании Метте Фредериксен призвала уничтожить всех норок в стране. Она заявила, что среди животных не только присутствуют вспышки коронавируса – якобы от них распространяется мутировавший SARS-CoV-2, который снижает способность к образованию антител.
- Тогда в ВОЗ раскритиковали решение Дании. Ведь коронавирус мутирует постоянно и на тот момент не было никаких подтверждений, что его новая версия представляет опасность для людей.
- Правительство Дании таки приняло решение уничтожить 15 миллионов зверят. На полигоне Западной Ютландии закопали около 10 тонн убитых животных.
- Позже оказалось, что новая вариация коронавируса не представляет опасности. А вот такое количество умерших животных, просто закопано на уровне 1 метра от поверхности еще и рядом с населенными пунктами, представляет опасность для экологии и здоровья местных жителей.
- Кроме Дании, инфицированных норок нашли еще в 9 странах, в том числе: в Литве, Ирландии, Греции, Польше, Нидерландах, Испании, Швеции, Италии и США.
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