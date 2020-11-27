Из-за вспышки коронавируса на норковых фермах в разных странах, на украинских фермах также усилят контроль. В государстве рассматривают вариант тестирования животных на основе европейского опыта.

По поручению председателя Госпродпотребслужбы Владиславы Магалецкой, в Украине организуют усиленный контроль коронавируса на норковых фермах. Об этом сообщает Правительственный Портал.

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В ближайшее время должно пройти совещание с представителями профильных ассоциаций и бизнеса. Кроме того, на норковых фермах организуют активный мониторинг возможной заболеваемости животных.

После проведения мониторинга Госпродпотребслужба будет принимать дальнейшие шаги, чтобы минимизировать риски распространения COVID-19. Кроме этого, будут обсуждены возможности проведения лабораторных исследований на установление SARS-CoV-2 у норок, как это делают в европейских странах.

Обращаюсь ко всем: речь не идет о массовых убийствах зверей, закрытии ферм или коррупционных проверках. Я сама пришла к власти из бизнеса и очень хорошо понимаю все проблемы и переживания предпринимателей. Никто не будет создавать проблемы там, где их нет. Но государство должно контролировать ситуацию,

– рассказала Владислава Магалецкая.

Она добавила, что это вопрос не только национальной безопасности и здоровья жителей страны, но и всего человечества. Ведь вирус постоянно мутирует и с каждым разом все в большем количестве стран возникают проблемы на норковых фермах.

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