В Украине на следующей неделе протестируют систему записи на вакцинацию против коронавируса
Министерство здравоохранения объявило о тестировании записи и вызова пожилых людей на прививку против коронавируса. Алгоритм начнут тестировать уже на следующей неделе.
Об этом заявил главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко. Начало тестирования записи и вызова на прививку он объявил после визита в одну из больниц Борисполя.
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Виктор Ляшко – главный санврач страны
“Информация, которую услышал от медиков уже легла в основу нового проекта распоряжения руководителя работ по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации. На следующей неделе протестируем модель записи / вызова на прививку от COVID-19 пожилых людей ”.
Что известно о вакцинации против COVID-19 в Украине
- В Минздраве сообщили, что вакцинация украинцев от коронавируса может начаться в феврале 2021 года.
- Вероятно, Украина получит первые дозы вакцины от коронавирус в первом квартале следующего года.
- COVAX (система распределения вакцины от ВОЗ) официально одобрила запрос на получение 8 миллионов доз вакцины.
- Этого количества хватит для 4 миллионов человек.
Будут ли украинцы вакцинироваться против коронавируса / инфографика 24 канал
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