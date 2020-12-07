По состоянию на 7 декабря в Украине за сутки инфицировались коронавирусом более 8 тысяч человек, в том числе заболели 390 детей и 284 медработника. Зарегистрировали 145 смертей в результате осложнений болезни, 5 123 человека – выздоровели.

После выходных обычно фиксируют спад заболеваемости

Уменьшение случаев передачи COVID-19 связано с меньшим количеством тестирований. Так, за минувшие сутки провели 33 502 тестирования на выявление коронавирусной болезни, из них методом ПЦР провели 27 881 исследование, методом ИФА – 5 621. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

Тогда как, в пятницу, 3 декабря украинские лаборатории провели почти 75 тысяч тестирований (в частности методом ПЦР – 48 028, методом ИФА – 26 852).

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За минувшие сутки в больницы госпитализировали 1 776 людей с подозрением или уже подтвержденным диагнозом COVID-19, они нуждаются в усиленной терапии или надзоре врачей.

Темпы распространения болезни: По состоянию на 7 декабря, с начала пандемии в Украине COVID-19 заболели 821 947 человек, из них 423 704 выздоровели, умерли от осложнений болезни — 13 733.

Статистика коронавируса в областях

г. Киев – 81 335 инфицированных;

Винницкая область – 18 714 инфицированных;

Волынская область – 26 211 инфицированных;

Днепропетровская область – 45 040 инфицированных;

Донецкая область – 25 792 инфицированных;

Житомирская область – 32 318 инфицированных;

Закарпатская область – 24 663 инфицированных;

Запорожская область – 36 937 инфицированных;

Ивано-Франковская область – 39 438 инфицированных;

Киевская область – 43 854 инфицированных;

Кировоградская область – 6 360 инфицированных;

Луганская область – 7 088 инфицированных;

Львовская область – 50 175 инфицированных;

Николаевская область – 21 429 инфицированных;

Одесская область – 51 810 инфицированных;

Полтавская область – 25 655 инфицированных;

Ровенская область – 33 714 инфицированных;

Сумская область – 33 658 инфицированных;

Тернопольская область – 29 788 инфицированных;

Харьковская область – 59 393 инфицированных;

Херсонская область – 12 159 инфицированных;

Хмельницкая область – 32 429 инфицированных;

Черкасская область – 27 167 инфицированных;

Черновицкая область – 35 378 инфицированных;

Черниговская область – 21 442 инфицированных.