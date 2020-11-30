На этой неделе в Украине рассмотрят законопроект № 4142 о системе общественного здоровья. Некоторые народные депутаты недовольны частью о иммунопрофилактике населения, что возмутило главного санврача страны Виктора Ляшко.

Некоторые депутаты недовольны тем, что законопроект 4142 якобы внедряет такую вещь, как обязательная вакцинация. Об этом во время брифинга 30 ноября рассказал главный санврач страны и заместитель главы Минздрава Виктор Ляшко, сообщает 24 канал.

Важно Когда нужно делать прививки: календарь

Виктор Ляшко удивлен такими настроениями. Кроме того, что они являются антивакцинаторскими, так еще и неактуальными. Ведь обязательная вакцинация в Украине введена со времен обретения независимости. Он отметил, что ВОЗ отнесла антивакцинаторские настроения к 10 наиболее угрозам человечества в системе здравоохранения.

Виктор Ляшко “Хочу подчеркнуть – обязательная вакцинация в Украине урегулирована со времен обретения независимости нашего государства. Законом о защите населения от инфекционных болезней и законом об обеспечении санитарного и эпидемического благополучия населения четко предусмотрено, что в Украине обязательна вакцинация от 10 инфекционных болезней”.

Кроме того, со стороны звучит то, что законопроект устанавливает обязательную вакцинацию для детей. Мол, без нее они не будут допускаться в школы или детские сады.

На самом деле эта норма тоже давно урегулирована в 12 статье Закона Украины О защите населения от инфекционных болезней. 7 апреля 2019 Верховный Суд четко признал, что вакцинация из календаря прививок является обязательной в стране, а невакцинированным детям нельзя посещать детские сады.

Также со стороны некоторых депутатов критикуется вакцинация об иммунизации людей из профессиональных групп риска. Это тоже урегулировано, ведь есть соответствующее постановление Кабмина от 2001 года, которое определяет и предусматривает перечень профессий, которым необходима прививка перед тем, как приступить к работе.

Какие изменения вносит законопроект № 4142

В календаре прививок в перечень из 10 болезней, против которых необходима вакцинация, добавят 11 болезнь – пневмококковую инфекцию.

Урегулируется вопрос презумпции согласия на проведение профилактических прививок. Если родители отказываются вакцинировать своего ребенка, то нужно будет написать заявление.

После того, как родители узнают обо всех рисках такого решения, но все же откажутся от вакцинации ребенка, ответственность будет ложиться исключительно на них.

Виктор Ляшко “Вакцинация сегодня – это один из крупнейших успехов общественного здоровья. Пока не появились вакцины, люди или умирали, или на всю жизнь становились инвалидами... Именно благодаря прививкам нам удалось ликвидировать оспу, немножечко осталось, чтобы ликвидировать полиомиелит. И я уверен, что благодаря прививке нам удастся ликвидировать COVID-19”.