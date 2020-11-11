Главный санврач страны и заместитель главы Минздрава Виктор Ляшко рассказал, что Украина вошла в список тех стран, которые могут получить будущую вакцину против коронавируса по специальной цене.

В бюджете 2021 года на закупку будущей вакцины против COVID-19 предусмотрен 1 миллиард гривен. В интервью "Украинскому радио" Ляшко заявил, что Минздрав делает все, чтобы она была бесплатной для украинцев.

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Ляшко объяснил, что Украина приняла участие в механизме COVAX. Следовательно, она попала в перечень 92 стран, которым будет предложена специальная цена на закупку вакцины, когда она появится.

Мы просчитали, если будет предложена та цена, которая была предварительно озвучена – это составляет 1 млрд гривен, что предусмотрено в бюджете на 2021 год... Мы делаем все возможное, чтобы вакцина была бесплатной для граждан Украины,

– заявил Ляшко.

Что такое COVAX

Это глобальный механизм распределения рисков для объединенных закупок, созданный для справедливого распределения возможных вакцин против COVID-19.



Его цель – ускорить разработку и производство вакцин против COVID-19 и гарантировать справедливый, равный доступ для каждой страны мира. Следовательно, отдельный финансовый фонд выкупает вакцины, чтобы обеспечить необходимым препаратом не менее 20% населения 180 стран мира.

Главный санитарный врач страны рассказал, что если COVAX сработает один раз, то Украина получит не менее 8 миллион доз вакцины. И если механизм вводить дважды, то 16 миллионов доз.

Кто первым получит вакцину против COVID-19 в Украине

Сначала в Украине планируют провакцинировать профессиональные группы риска – врачей, представителей силовых структур и учителей.

Во вторую очередь прививки против коронавируса будут делать пожилым людям, ведь именно среди этой группы населения самая высокая летальность вследствие COVID-19. Среди этой возрастной группы приоритетность будут иметь люди с сопутствующими хроническими патологиями.