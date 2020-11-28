За прошедшие сутки, 27 ноября, в Украине зафиксировали 16 294 новых случая коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболели 689 детей и 631 медработник.

Об этом сообщил глава Минздрава Максим Степанов на своей странице в фейсбуке. За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1 739), Днепропетровской (1 599), Одесской (1 350), Запорожской (1 067) и Сумской (1 013) областях.

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За все время пандемии коронавируса в Украине заболели 709 701 человек, из них выздоровели – 335 135 человек. К сожалению, умерли от осложнений коронавирусной болезни 12 093 украинца.

В Минздраве заявили, что в течение минувших суток, 27 ноября, от осложнений, вызванных коронавирусной болезнью, умерли 184 жители Украины, зато выздоровели – 8 897 больных.

Сколько больных COVID-19 в областях Украины по состоянию на 28 ноября

г. Киев – 67 278 случаев;

Винницкая область – 17 051 случай;

Волынская область – 23 656 случаев;

Днепропетровская область – 36 487 случаев;

Донецкая область – 22 210 случаев;

Житомирская область – 29 098 случаев;

Закарпатская область – 22 974 случая;

Запорожская область – 29 296 случаев;

Ивано-Франковская область – 35 374 случая;

Киевская область – 36 214 случаев;

Кировоградская область – 4 941 случай;

Луганская область – 6 185 случаев;

Львовская область – 45 052 случая;

Николаевская область – 17 710 случаев;

Одесская область – 42 851 случай;

Полтавская область – 21 490 случаев;

Ровненская область – 30 430 случаев;

Сумская область – 27 603 случая;

Тернопольская область – 27 425 случаев;

Харьковская область – 54 517 случаев;

Херсонская область – 9 845 случаев;

Хмельницкая область – 28 917 случаев;

Черкасская область – 22 053 случая;

Черновицкая область – 33 291 случай;

Черниговская область – 17 753 случая.

Важно! Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Что известно о тестировании в Украине

За прошедшие сутки в Украине совершили 67 348 тестирований на коронавирусную инфекцию. Из них – 43 458 методом ПЦР и 23 890 методом ИФА.

Всего, по состоянию на 28 ноября в Украине совершили более 4 463 249 тестирований методом ПЦР.