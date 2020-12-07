В Центре общественного здоровья Минздрава Украины прогнозируют пик заболеваемости коронавирусом в середине января 2021 года.

И. о. генерального директора Центра общественного здоровья Минздрава Украины Игорь Кузин заявил, что пик заболеваемости коронавирусом придется на середину января. Об этом он сказал изданию ЛИГА.Life.

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Кузин добавил, что пиковый период, вероятно, продлится до середины февраля 2021 года. Также он добавил, что с точки зрения эпидемиологии или статистики, которая есть по состоянию на 7 декабря, локдаун неизбежен.

Расчеты показывают, что пиковые периоды заболеваемости придутся на середину января и продлятся где-то до середины февраля. По различным математическим моделям, Международным в том числе, естественный спад заболеваемости коронавирусной болезнью ожидается не ранее февраля 2021 года,

- пояснил он.

Игорь Кузин рассказал, что перед внедрением локдауна в Украине должны учитывать 2 фактора:

способность системы здравоохранения – ограничения должны быть до того, как произойдет коллапс;

ограничения должны быть перед тем, как ожидаем празднования или другие массовые скопления.

"То есть локдаун должен быть до больших празднований и к естественного спада инфекции, чтобы мы избежали катастрофических последствий", – отметил и. о. генерального директора Центра общественного здоровья МОЗ Украины.



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