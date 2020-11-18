В Украине от коронавируса умерли 10 тысяч человек: неутешительная статистика
По состоянию на 18 ноября в Украине зарегистрировали наибольшее количество смертей среди больных COVID-19, умерли 256 пациентов. Всего жертвами коронавируса стали 10 112 жителей Украины.
Актуальные данные по распространению болезни COVID-19 опубликованы системой мониторинга СНБО. Согласно которой наибольшее количество смертей зарегистрировали во Львовской области.
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Количество смертей от коронавируса в областях Украины
- г. Киев – 1 013 (+23)
- Винницкая область – 245 (+3)
- Волынская область – 379 (+9)
- Днепропетровская область – 619 (+19)
- Донецкая область – 275 (+8)
- Житомирская область – 410 (+17)
- Закарпатская область – 282 (+8)
- Запорожская область – 200 (+24)
- Ивано-Франковская область – 536 (+7)
- Киевская область – 586 (+15)
- Кировоградская область – 128 (+3)
- Луганская область – 130 (+1)
- Львовская область – 1094 (+13)
- Николаевская область – 254 (+9)
- Одесская область – 480 (+9)
- Полтавская область – 341 (+22)
- Ровненская область – 329 (+2)
- Сумская область – 283 (+15)
- Тернопольская область – 324 (+6)
- Харьковская область – 663 (+14)
- Херсонская область – 159 (+10)
- Хмельницкая область – 374 (+8)
- Черкасская область – 149 (+3)
- Черновицкая область – 572 (+7)
- Черниговская область – 90 (+1)
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Главное о ситуации с СOVID-19 в Украине
- У Минздрава есть алгоритм действий в случае ухудшения эпидемиологической ситуации – 4 уровня противодействия пандемии. Следовательно, Украина перешла на 2 уровень.
- Ого условием является отмена всех плановых операций, больницы перешли на лечение только больных. 2 этап также предусматривает, что количество коек для больных увеличат до 80 тысяч, из них 60 тысяч обеспечат кислородом в течение месяца.
- С начала эпидемии в стране инфицировались коронавирусом 570 153 человека, из них выздоровели 8 096 пациентов.
- Сейчас в Украине есть 52 тысяч коек, выделенных для больных на COVID-19 и около 30 тысяч госпитализированы.
- По состоянию на 18 ноября госпитализации нуждались 1668 пациентов.
Пациенты в группе риска, требующие госпитализации при COVID-19 / Инфографика: 24 канал
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