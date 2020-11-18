По состоянию на 18 ноября в Украине зарегистрировали наибольшее количество смертей среди больных COVID-19, умерли 256 пациентов. Всего жертвами коронавируса стали 10 112 жителей Украины.

Актуальные данные по распространению болезни COVID-19 опубликованы системой мониторинга СНБО. Согласно которой наибольшее количество смертей зарегистрировали во Львовской области.

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Количество смертей от коронавируса в областях Украины

г. Киев – 1 013 (+23)

Винницкая область – 245 (+3)

Волынская область – 379 (+9)

Днепропетровская область – 619 (+19)

Донецкая область – 275 (+8)

Житомирская область – 410 (+17)

Закарпатская область – 282 (+8)

Запорожская область – 200 (+24)

Ивано-Франковская область – 536 (+7)

Киевская область – 586 (+15)

Кировоградская область – 128 (+3)

Луганская область – 130 (+1)

Львовская область – 1094 (+13)

Николаевская область – 254 (+9)

Одесская область – 480 (+9)

Полтавская область – 341 (+22)

Ровненская область – 329 (+2)

Сумская область – 283 (+15)

Тернопольская область – 324 (+6)

Харьковская область – 663 (+14)

Херсонская область – 159 (+10)

Хмельницкая область – 374 (+8)

Черкасская область – 149 (+3)

Черновицкая область – 572 (+7)

Черниговская область – 90 (+1)

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У Минздрава есть алгоритм действий в случае ухудшения эпидемиологической ситуации – 4 уровня противодействия пандемии. Следовательно, Украина перешла на 2 уровень.

Ого условием является отмена всех плановых операций, больницы перешли на лечение только больных. 2 этап также предусматривает, что количество коек для больных увеличат до 80 тысяч, из них 60 тысяч обеспечат кислородом в течение месяца.

С начала эпидемии в стране инфицировались коронавирусом 570 153 человека, из них выздоровели 8 096 пациентов.

Сейчас в Украине есть 52 тысяч коек, выделенных для больных на COVID-19 и около 30 тысяч госпитализированы.

По состоянию на 18 ноября госпитализации нуждались 1668 пациентов.



Пациенты в группе риска, требующие госпитализации при COVID-19 / Инфографика: 24 канал