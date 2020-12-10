В Украине от коронавируса умер 6-месячный ребенок
В детской больнице №2 Николаева умер шестимесячный ребенок, у которого диагностировали коронавирус COVID-19.
Об этом сообщила начальник городского управления здравоохранения Ирина Шамрай, пишет издание "Новости-N".
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Она рассказала, что у ребенка была серьезная врожденная патология – он родился недоношенным, с весом 750 граммов.
4 декабря малыша госпитализировали в реанимацию. Однако через 5 дней ребенок умер.
Всего с начала пандемии в Украине умерли 14 470 человек. За минувшие сутки количество смертей увеличилось на 266.
Количество летальных случаев от коронавируса в Украине на 10 декабря
- Киев – 1525 (+27)
- Львовская область – 1427 (+23)
- Днепропетровская область – 1096 (+26)
- Харьковская область – 850 (+15)
- Киевская область – 789 (+9)
- Одесская область – 730 (+27)
- Ивано-Франковская область – 711 (+5)
- Черновицкая область – 691 (+4)
- Полтавская область – 587 (+17)
- Закарпатская область – 570 (+2)
- Житомирская область – 554 (+5)
- Донецкая область – 541
- Хмельницкая область – 506 (+3)
- Волынская область – 462 (+1)
- Сумская область – 442 (+3)
- Ровенская область – 439 (+10)
- Тернопольская область – 416 (+5)
- Запорожская область – 372 (+14)
- Николаевская область – 364 (+3)
- Винницкая область – 329 (+6)
- Херсонская область – 291 (15)
- Черкасская область – 247 (+5)
- Луганская область – 197 (+3)
- Кировоградская область – 187 (+1)
- Черниговская область – 147 (+37)
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