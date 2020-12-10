В детской больнице №2 Николаева умер шестимесячный ребенок, у которого диагностировали коронавирус COVID-19.

Об этом сообщила начальник городского управления здравоохранения Ирина Шамрай, пишет издание "Новости-N".

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Она рассказала, что у ребенка была серьезная врожденная патология – он ​​родился недоношенным, с весом 750 граммов.

4 декабря малыша госпитализировали в реанимацию. Однако через 5 дней ребенок умер.

Всего с начала пандемии в Украине умерли 14 470 человек. За минувшие сутки количество смертей увеличилось на 266.

Количество летальных случаев от коронавируса в Украине на 10 декабря