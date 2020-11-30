В Украине обнаружили 9 946 новых больных COVID-19: действительно ли помог карантин выходного дня
По состоянию на 30 ноября в Украине зарегистрированы 732 625 случаев заражения коронавирусом. Из них 9 946 зафиксировали за минувшие сутки.
Среди новых больных – 570 детей и 360 медицинских работников. Об этом рассказал глава Минздрава Максим Степанов на своей странице в фейсбуке, сообщает 24 канал.
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В течение воскресенья 30 ноября в больницы госпитализировали 1 161 больных коронавирусом или людей с подозрением на наличие болезни.
За это время из жизни ушли 114 пациентов с COVID-19. Зато 5 771 инфицированный выздоровел, поэтому выписан с амбулаторного или стационарного лечения.
В чем причина резкого спада заболеваемости
В пятницу 27 ноября и в субботу 28 ноября в стране были зарегистрированы 16 218 и 16 294 новых больных COVID-19 соответственно. Зато уже 29 ноября в стране зафиксировали значительно меньшее количество новых случаев заражения – 12 978, а сейчас вообще 9 946.
Впрочем, причина не в карантине выходного дня, а в количестве проведенных тестирований. Ведь в субботу и воскресенье в Украине реже тестируют на коронавирус.
Сколько тестирований провели в стране за последние 4 дня:
- В течение четверга 26 ноября в Украине были проведены 72 789 ПЦР и ИФА-тестов для выявления коронавируса.
- В пятницу 27 ноября провели 67 348 таких тестов.
- За субботу 28 ноября – уже 49 180.
- И наконец в течение воскресенья 29 ноября в Украине провели всего 31 901 тест на выявление коронавируса (методом ПЦР – 26 290, а методом ИФА – 5 611).
Общая статистика коронавируса в Украине
С начала 2020 года в Украине зарегистрировали 732 625 больных COVID-19. Из них выздоровели 345 149 человек. Впрочем, многих пациентов спасти не удалось – на протяжении пандемии в стране умерли 12 327 инфицированных.
За этот период украинские лаборатории провели 4 528 772 ПЦР-теста для выявления коронавируса SARS-CoV-2.
Ситуация с COVID-19 в областях
- Киев – 70 478 случаев;
- Винницкая область – 17 405 случаев;
- Волынская область – 24 135 случаев;
- Днепропетровская область – 38 789 случаев;
- Донецкая область – 22 807 случаев;
- Житомирская область – 29 911 случаев;
- Закарпатская область – 23 193 случая;
- Запорожская область – 30 875 случаев;
- Ивано-Франковская область – 36 434 случая;
- Киевская область – 37 687 случаев;
- Кировоградская область – 5 286 случаев;
- Луганская область – 6 274 случая;
- Львовская область – 46 078 случаев;
- Николаевская область – 18 535 случаев;
- Одесская область – 44 949 случаев;
- Полтавская область – 22 055 случаев;
- Ровненская область – 30 956 случаев;
- Сумская область – 28 831 случай;
- Тернопольская область – 27 849 случаев;
- Харьковская область – 55 341 случай;
- Херсонская область – 10 149 случаев;
- Хмельницкая область – 29 577 случаев;
- Черкасская область – 22 924 случая;
- Черновицкая область – 33 732 случая;
- Черниговская область – 18 375 случаев.
За предыдущие сутки, 29 ноября, больше всего новых больных обнаружили в Киеве (1 460), а также Днепропетровской (1 138), Одесской (818), Запорожской (725) и Киевской (691) областях.
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