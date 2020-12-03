В Украине обнаружили 14 496 новых больных COVID-19: статистика
В Украине за минувшие сутки зафиксировали 14 496 новых случаев инфицирования коронавирусной инфекцией. В то же время количество людей, которые выздоровели, больше. Поэтому Минздрав заявляет о положительной статистике.
Количество человек, которые выздоровели от коронавируса за последние сутки составляет 15 372 человека. Об этом сообщил глава Минздрава Максим Степанов в фейсбуке.
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Эта цифра превышает количество заболевших – 14 496 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксированы в Украине по состоянию на 3 декабря 2020 года. В частности, заболели 745 детей и 614 медработников,
– написал глава Минздрава.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрирована в г. Киев (1 364), Запорожской (1 060), Одесской (935), Киевской (924) и Харьковской (906) областях.
За минувшие сутки госпитализированы – 1 739 человек. К сожалению, от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 243 человека. За сутки осуществлены 72 678 тестирований, в частности методом ПЦР – 47 172, методом ИФА – 25 506.
Количество выявленных случаев COVID-19 в регионах по состоянию на 3 декабря
- Киев – 75 376 случаев;
- Винницкая область – 17 988 случаев;
- Волынская область – 25 121 случай;
- Днепропетровская область – 40 966 случаев;
- Донецкая область – 24 175 случаев;
- Житомирская область – 30 630 случаев;
- Закарпатская область – 23 880 случаев;
- Запорожская область – 33 615 случаев;
- Ивано-Франковская область – 38 080 случаев;
- Киевская область – 40 427 случаев;
- Кировоградская область – 5 701 случай;
- Луганская область – 6 610 случаев;
- Львовская область – 48 144 случая;
- Николаевская область – 19 894 случая;
- Одесская область – 47 920 случаев;
- Полтавская область – 23 926 случаев;
- Ровненская область – 32 223 случая;
- Сумская область – 31 184 случая;
- Тернопольская область – 28 673 случая;
- Харьковская область – 57 267 случаев;
- Херсонская область – 11 087 случаев;
- Хмельницкая область – 30 943 случая;
- Черкасская область – 24 776 случаев;
- Черновицкая область – 34 432 случая;
- Черниговская область – 19 722 случая.
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