По состоянию на 25 ноября в Украине подтвердили 13 882 новых случая коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболели 684 ребенка и 615 медработников.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (1 255), Запорожской (1 086), г. Киев (980), Одесской (976) и Киевской (961) областях. Об этом сообщил глава Минздрава Максим Степанов на своей странице в фейсбук.

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Статистика: по состоянию на 25 ноября в Украине заболело коронавирусом 661 858 человек. 307 778 пациентов выздоровели. К сожалению, с начала эпидемии официально зафиксировано 11 492 летальных случая от осложнений, вызванных COVID-19.

За минувшие сутки госпитализированы 1 818 украинцев. 229 пациентов умерли за 24 ноября. Выздоровело – 8 420 человек.

Статистика зараженности коронавирусом в регионах

город Киев – 62 620 случаев;

Винницкая область – 15 984 случая;

Волынская область – 22 516 случаев;

Днепропетровская область – 31 861 случай;

Донецкая область – 20 868 случаев;

Житомирская область – 27 368 случаев;

Закарпатская область – 22 150 случаев;

Запорожская область – 26 328 случаев;

Ивано-Франковская область – 33 409 случаев;

Киевская область – 33 262 случая;

Кировоградская область – 4 557 случаев;

Луганская область – 5 793 случая;

Львовская область – 42 874 случая;

Николаевская область – 16 229 случаев;

Одесская область – 39 742 случая;

Полтавская область – 19 679 случаев;

Ровненская область – 28 860 случаев;

Сумская область – 24 811 случаев;

Тернопольская область – 26 329 случаев;

Харьковская область – 52 538 случаев;

Херсонская область – 9 141 случай;

Хмельницкая область – 27 114 случаев;

Черкасская область – 19 826 случаев;

Черновицкая область – 32 067 случаев;

Черниговская область – 15 932 случая.

Важно! Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

За минувшие сутки сделано 75 396 тестирований: методом ПЦР – 45 438, методом ИФА – 29 958. Всего проведено 4 324 463 ПЦР-тестов.



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