В Украине обнаружили 13 882 новых случая заражения COVID-19 за сутки: статистика
По состоянию на 25 ноября в Украине подтвердили 13 882 новых случая коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболели 684 ребенка и 615 медработников.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (1 255), Запорожской (1 086), г. Киев (980), Одесской (976) и Киевской (961) областях. Об этом сообщил глава Минздрава Максим Степанов на своей странице в фейсбук.
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За минувшие сутки госпитализированы 1 818 украинцев. 229 пациентов умерли за 24 ноября. Выздоровело – 8 420 человек.
Статистика зараженности коронавирусом в регионах
- город Киев – 62 620 случаев;
- Винницкая область – 15 984 случая;
- Волынская область – 22 516 случаев;
- Днепропетровская область – 31 861 случай;
- Донецкая область – 20 868 случаев;
- Житомирская область – 27 368 случаев;
- Закарпатская область – 22 150 случаев;
- Запорожская область – 26 328 случаев;
- Ивано-Франковская область – 33 409 случаев;
- Киевская область – 33 262 случая;
- Кировоградская область – 4 557 случаев;
- Луганская область – 5 793 случая;
- Львовская область – 42 874 случая;
- Николаевская область – 16 229 случаев;
- Одесская область – 39 742 случая;
- Полтавская область – 19 679 случаев;
- Ровненская область – 28 860 случаев;
- Сумская область – 24 811 случаев;
- Тернопольская область – 26 329 случаев;
- Харьковская область – 52 538 случаев;
- Херсонская область – 9 141 случай;
- Хмельницкая область – 27 114 случаев;
- Черкасская область – 19 826 случаев;
- Черновицкая область – 32 067 случаев;
- Черниговская область – 15 932 случая.
За минувшие сутки сделано 75 396 тестирований: методом ПЦР – 45 438, методом ИФА – 29 958. Всего проведено 4 324 463 ПЦР-тестов.
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