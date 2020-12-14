Партия "Голос" ознакомила правительство Украины с рекомендациями относительно первоочередных шагов для вакцинации населения от COVID-19. Поэтому конкретно кто и когда должен получить прививку от коронавируса – рассказала представительница партии.

Нардеп фракции "Голос" и член комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации Ольга Стефанишина заверила, что Украине нужна подготовительная работа для того, чтобы вакцинировать 20 миллионов людей. Об этом она сообщила в эфире 24 канала.

Актуально В Перу остановили испытания китайской вакцины против COVID-19 из-за неврологических симптомов

Достаточно ли получить вакцину

По ее словам, недостаточно получить вакцину, нужно выполнить ряд задач, в частности:

надо оценить технику, которая есть в стране: холодильники, средства для перевозки и тому подобное;

решить, кто будет делать вакцинацию, ведь медперсонала очевидно не будет достаточно. Из-за этого надо уже сейчас начинать обучение новых людей, которых привлекут в программу;

выбрать места, где будут проводить вакцинацию;

сформировать выездные бригады;

ввести коммуникационные кампании. Ведь сейчас примерно 50% украинцев сомневаются, им вообще нужно вакцинироваться.

Также на правительственном уровне в Украине должен быть человек, который ответственен за программу. Она будет координировать работу министерства здравоохранения и работу в областях.

В Украине нет условий для хранения вакцины от COVID-19,

– отметила Стефанишина.

Когда Украина получит вакцину

Нардеп отметила, что правительство Украины сотрудничает с программой Covacs. В ее пределах государство должно получить 8 миллион доз вакцины. Это будет равно вакцинации 4 миллионов человек, поскольку одному человеку нужно вводить 2 дозы. По прогнозам, как утвердила эксперт, это должно произойти в мае.

Также говорится и о второй поставке – вакцина, закупленная за государственные средства. Сейчас в госбюджет заложили 2,6 миллиарда гривен на закупку доз на 2021 год. Поэтому с начала года Минздрав должен приобщить государственным предприятиям медицинской закупки Украины это осуществить. Такой процесс может длиться от нескольких недель до нескольких месяцев.

Что еще нужно сделать

По мнению Стефанишиной, поскольку нужно реализовать план огромной программы, то уже сейчас необходимо вести переговоры с производителями. Это нужно сделать для того, чтобы понимать, какие вакцины на рынке являются доступными и на что Украина может рассчитывать, чтобы как можно скорее доставить нужные дозы на территорию государства.

"Я считаю, что январь – февраль – очень оптимистичные прогнозы. Думаю, в марте могла бы быть та дата, когда государственная поставка могла бы приехать", – отметила депутат. Также она добавила, что первая партия вакцины – будет насчитывать 1 миллион 200 доз – то есть лишь на 600 тысяч населения.

Больше О прививках в Украине и вакцинации против COVID-19 читайте здесь.