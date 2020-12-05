В Украине можно будет отказаться от вакцинации: как будет действовать презумпция несогласия
В Украине введут презумпцию несогласия на вакцинацию. То есть от нее можно будет официально отказаться, но она будет оставаться обязательной.
Несмотря на распространенное мнение, в Украине вакцинация обязательна еще со времен начала независимости. Из-за презумпции согласия ответственность за отказ от вакцинации ложится на врача, а не на человека, который отказывается иммунизировать себя или своего ребенка, сообщает 24 канал.
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В эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" председатель парламентского комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий рассказал, что вакцинация в Украине останется обязательной, но теперь от нее можно будет отказаться.
Мы заменяем презумпцию согласия на презумпцию несогласия. Тебя никто не заставляет вакцинироваться, но она (вакцинация – 24) обязательна. Ты можешь не вакцинироваться, но ты согласись. Не врачи тебе отказали, а ты сам согласился и взял на себя ответственность,
– рассказал Радуцкий.
Как будет действовать презумпция согласия
Ранее главный санврач страны Виктор Ляшко рассказал, как в Украине будет действовать отказ от вакцинации.
- Вакцинация в Украине остается обязательной. Речь идет о детской вакцинации из перечня прививок и иммунизации людей из профессиональных групп риска.
- Если человек не хочет делать прививку себе или своему ребенку, то врач должен проконсультировать его обо всех рисках такого решения.
- В случае, если гражданин не передумал избежать иммунизации, то ему нужно будет написать соответствующее заявление об отказе.
- После подписания соответствующего документа ответственность будет ложиться исключительно на человека, который отказался от прививки, а не на медработника.
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