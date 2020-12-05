В Украине введут презумпцию несогласия на вакцинацию. То есть от нее можно будет официально отказаться, но она будет оставаться обязательной.

Несмотря на распространенное мнение, в Украине вакцинация обязательна еще со времен начала независимости. Из-за презумпции согласия ответственность за отказ от вакцинации ложится на врача, а не на человека, который отказывается иммунизировать себя или своего ребенка, сообщает 24 канал.

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В эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" председатель парламентского комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий рассказал, что вакцинация в Украине останется обязательной, но теперь от нее можно будет отказаться.

Мы заменяем презумпцию согласия на презумпцию несогласия. Тебя никто не заставляет вакцинироваться, но она (вакцинация – 24) обязательна. Ты можешь не вакцинироваться, но ты согласись. Не врачи тебе отказали, а ты сам согласился и взял на себя ответственность,

– рассказал Радуцкий.

Как будет действовать презумпция согласия

Ранее главный санврач страны Виктор Ляшко рассказал, как в Украине будет действовать отказ от вакцинации.