В Национальной академии наук заявили, что в Украине до конца 2020 года может снизиться заболеваемость COVID-19. Они предположили, что 28 декабря за сутки зафиксируют лишь 2 356 случаев инфицирования.

В то же время в течение 2 следующих недель количество больных коронавирусом в Украине будет уменьшаться. Такие данные получили благодаря статистической модели Prophet, сообщили в НАН.

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Согласно исследованию, несмотря на прогнозируемое уменьшение больных в течение следующих 2 недель, нет подтверждений, что это будет продолжаться и дальше.

Ряд наблюдений слишком мал для таких прогнозов, поэтому рекомендуется использовать их осторожно,

– отметили в НАН.

По данным экспертов, погрешность прогнозов увеличивается вместе с интервалом прогнозирования.

Сколько будет случаев заболевания

В НАН сообщили, что согласно статистической модели Prophet, среднее количество новых случаев в течение 8 – 14 декабря составит 9 384. В то же время на протяжении 15 – 21 декабря могут обнаружить 7 413 случаев инфицирования коронавирусом.

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Между тем компартментная модель SEIR-U тоже прогнозирует спад заболеваемости, однако несколько меньше по сравнению с Prophet – 11 062 случая в течение 8 – 14 декабря и 10 043 – в течение 15 – 21 декабря.

Обратите внимание! С начала пандемии в Украине обнаружили более 900 тысяч больных COVID-19. По состоянию на 14 декабря, выздоровели уже 506 718 человек. К сожалению, умерли 15 247 пациентов.

В НАН также отметили, что в ноябре 2020 года динамика смертности в Украине значительно замедлилась по сравнению с октябрем.

В то же время в начале декабря темпы распространения COVID-19 уменьшились. По данным экспертов, процент выявленных больных во время ПЦР-тестирования за это время не изменился.



Какие ограничения будут действовать / Инфографика 24 канала