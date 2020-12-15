В Украине может снизиться количество больных COVID-19: данные НАН
В Национальной академии наук заявили, что в Украине до конца 2020 года может снизиться заболеваемость COVID-19. Они предположили, что 28 декабря за сутки зафиксируют лишь 2 356 случаев инфицирования.
В то же время в течение 2 следующих недель количество больных коронавирусом в Украине будет уменьшаться. Такие данные получили благодаря статистической модели Prophet, сообщили в НАН.
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Согласно исследованию, несмотря на прогнозируемое уменьшение больных в течение следующих 2 недель, нет подтверждений, что это будет продолжаться и дальше.
Ряд наблюдений слишком мал для таких прогнозов, поэтому рекомендуется использовать их осторожно,
– отметили в НАН.
По данным экспертов, погрешность прогнозов увеличивается вместе с интервалом прогнозирования.
Сколько будет случаев заболевания
В НАН сообщили, что согласно статистической модели Prophet, среднее количество новых случаев в течение 8 – 14 декабря составит 9 384. В то же время на протяжении 15 – 21 декабря могут обнаружить 7 413 случаев инфицирования коронавирусом.
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Между тем компартментная модель SEIR-U тоже прогнозирует спад заболеваемости, однако несколько меньше по сравнению с Prophet – 11 062 случая в течение 8 – 14 декабря и 10 043 – в течение 15 – 21 декабря.
В НАН также отметили, что в ноябре 2020 года динамика смертности в Украине значительно замедлилась по сравнению с октябрем.
В то же время в начале декабря темпы распространения COVID-19 уменьшились. По данным экспертов, процент выявленных больных во время ПЦР-тестирования за это время не изменился.
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