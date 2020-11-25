В Украине много госпитализированных с коронавирусом и достаточно высокая смертность в результате болезни. Врач-анестезиолог из Израиля Борис Брыль выразил свое мнение, в чем может быть причина.

Борис Брыль считает, что в Украине много тяжелых больных коронавирусом из-за неграмотного назначения лечения в начале заболевания. Об этом сообщает Obozrevatel.

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Так, по словам врача, в Украине большинство пациентов начинают лечить неправильно с начала амбулаторного лечения дома. Самая распространенная медицинская ошибка, которая приводит к более тяжелому течению болезни и смерти – бесполезное назначение антибиотиков и неэффективных экспериментальных средств против COVID-19.

У вас дается огромное количество антибиотиков. И потом люди попадают в госпиталь с антибиотикорезистентной пневмонией. У вас до сих пор дают противомалярийные препараты, которые приводят к нарушениям ритма сердца и так далее,

– рассказал Брыль.

Брыль отметил, что стране необходим четкий протокол лечения по степени тяжести, а неправильное назначение должно повлечь за собой уголовную ответственность.

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