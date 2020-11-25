В Украине много больных с тяжелым течением COVID-19: врач из Израиля назвал простую причину
В Украине много госпитализированных с коронавирусом и достаточно высокая смертность в результате болезни. Врач-анестезиолог из Израиля Борис Брыль выразил свое мнение, в чем может быть причина.
Борис Брыль считает, что в Украине много тяжелых больных коронавирусом из-за неграмотного назначения лечения в начале заболевания. Об этом сообщает Obozrevatel.
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Так, по словам врача, в Украине большинство пациентов начинают лечить неправильно с начала амбулаторного лечения дома. Самая распространенная медицинская ошибка, которая приводит к более тяжелому течению болезни и смерти – бесполезное назначение антибиотиков и неэффективных экспериментальных средств против COVID-19.
У вас дается огромное количество антибиотиков. И потом люди попадают в госпиталь с антибиотикорезистентной пневмонией. У вас до сих пор дают противомалярийные препараты, которые приводят к нарушениям ритма сердца и так далее,
– рассказал Брыль.
Брыль отметил, что стране необходим четкий протокол лечения по степени тяжести, а неправильное назначение должно повлечь за собой уголовную ответственность.
Коронавирус в Украине: коротко о главном
- По состоянию на 25 ноября в Украине зарегистрировали 661 858 больных коронавирусом, 13 882 из которых за прошедшие сутки.
- 307 778 украинцев преодолели болезнь.
- С начала пандемии от коронавируса умерли 11 492 инфицированных жителя страны.
- В течение 24 ноября в больницы госпитализировали 1 818 больных.
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