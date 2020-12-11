В Украине люди начали повторно болеть COVID-19: сколько длился иммунитет
В Украине фиксируют повторные случаи заражения коронавирусом. Людей, заболевших COVID-19 повторно, зарегистрировали уже в нескольких областях.
Во время утреннего брифинга 11 декабря министр здравоохранения Максим Степанов рассказал, в каких областях зафиксировали повторные случаи инфицирования коронавирусом. Об этом сообщает 24 канал.
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В Украине проводят учет больных COVID-19 в электронной системе эпидемиологического надзора. В Черновицкой, Кировоградской и других областях некоторые бывшие пациенты с COVID-19 начали болеть снова.
Это люди, которые впервые переболели от 3 до 5 месяцев назад. И сейчас они заболели второй раз,
– рассказал Максим Степанов.
Что известно об иммунитете к коронавирусу
- Из разных стран поступают сообщения о повторных случаях инфицирования коронавирусом. Впрочем, таких заявлений не слишком много.
- Пока мало данных о том, сколько на самом деле длится иммунитет к коронавирусу. Согласно одним исследованиям он может длиться около 6 месяцев, а согласно другим – годами. Поэтому пока ученые не пришли к общему мнению.
- Существует гипотеза, что повторно инфицироваться коронавирусом могут только люди с иммунодефицитными состояниями. Например, после химии и лучевой терапии, люди с ВИЧ и другими заболеваниями, которые поражают иммунную систему.
- Коронавирус COVID-19 относительно новое и еще недостаточно изученное заболевание. Поскольку пандемия началась только зимой 2020 года, то ученые не рискуют делать точных прогнозов относительно продолжительности иммунитета к этой болезни. Но определенные выводы можно сделать на примере близких родственников COVID-19 – вирусов SARS и MERS.
- Люди, переболевших SARS в 2002-2003 годах, имели специфические антитела к вирусу в течение 1 – 3 лет. А у некоторых пациентов их находили и 12 лет назад.
- Зато у людей, переболевших MERS, специфические антитела к вирусу сохранялись не менее 34 месяцев.
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