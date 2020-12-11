В Украине фиксируют повторные случаи заражения коронавирусом. Людей, заболевших COVID-19 повторно, зарегистрировали уже в нескольких областях.

Во время утреннего брифинга 11 декабря министр здравоохранения Максим Степанов рассказал, в каких областях зафиксировали повторные случаи инфицирования коронавирусом. Об этом сообщает 24 канал.

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В Украине проводят учет больных COVID-19 в электронной системе эпидемиологического надзора. В Черновицкой, Кировоградской и других областях некоторые бывшие пациенты с COVID-19 начали болеть снова.

Это люди, которые впервые переболели от 3 до 5 месяцев назад. И сейчас они заболели второй раз,

– рассказал Максим Степанов.

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