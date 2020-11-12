В Украине коронавирусом заболело еще 11 057 человек: статистика
По состоянию на утро 12 ноября в Украине сообщили о новых 11 057 случаях инфицирования коронавирусной инфекцией. В частности, заболели 428 детей и 564 медработника. Общее количество зараженных с начала эпидемии возросло до 500 865.
За 11 ноября в Украине госпитализированы 1 509 человек. К сожалению, умерли еще 198 человек от осложнений, вызванных коронавирусом. Общее количество летальных случаев возросло до 9 145. Об этом сообщил глава Минздрава Максим Степанов на своей странице в фейсбуке.
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За вчера, 11 ноября, выздоровело 6 235 пациентов. За сутки осуществлено тестирований – 77 149 (в частности методом ПЦР – 46 933, методом ИФА – 30 216).
Наибольшее количество подтвержденных случаев за прошедшие сутки, 11 ноября, зарегистрирован в г. Киев (931), Запорожской (799), Киевской (700), Одесской (663) и Полтавской (624) областях.
Статистика распространения коронавируса в регионах
- город Киев – 47 563 случая;
- Винницкая область – 13 153 случая;
- Волынская область – 17 610 случаев;
- Днепропетровская область – 19 169 случаев;
- Донецкая область – 15 478 случаев;
- Житомирская область – 20 589 случаев;
- Закарпатская область – 18 470 случаев;
- Запорожская область – 16 084 случая;
- Ивано-Франковская область – 26 252 случая;
- Киевская область – 22 431 случай;
- Кировоградская область – 3 422 случая;
- Луганская область – 4 822 случая;
- Львовская область – 35 535 случаев;
- Николаевская область – 11 373 случая;
- Одесская область – 30 704 случая;
- Полтавская область – 13 767 случаев;
- Ровенская область – 23 585 случаев;
- Сумская область – 16 101 случай;
- Тернопольская область – 22 798 случаев;
- Харьковская область – 45 469 случаев;
- Херсонская область – 6 272 случая;
- Хмельницкая область – 21 392 случая;
- Черкасская область – 11 323 случая;
- Черновицкая область – 26 699 случаев;
- Черниговская область – 10 804 случая.
Напомним, Кабинет Министров принял решение об усилении карантинных ограничений в Украине и отменил разделение страны на зоны и вернул общенациональный карантин.
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