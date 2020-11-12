По состоянию на утро 12 ноября в Украине сообщили о новых 11 057 случаях инфицирования коронавирусной инфекцией. В частности, заболели 428 детей и 564 медработника. Общее количество зараженных с начала эпидемии возросло до 500 865.

За 11 ноября в Украине госпитализированы 1 509 человек. К сожалению, умерли еще 198 человек от осложнений, вызванных коронавирусом. Общее количество летальных случаев возросло до 9 145. Об этом сообщил глава Минздрава Максим Степанов на своей странице в фейсбуке.

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За вчера, 11 ноября, выздоровело 6 235 пациентов. За сутки осуществлено тестирований – 77 149 (в частности методом ПЦР – 46 933, методом ИФА – 30 216).

Всего с начала эпидемии коронавируса в Украине заболело – 500 865 человек, выздоровел – 227 694, умерло от осложнений – 9 145 человек.

Наибольшее количество подтвержденных случаев за прошедшие сутки, 11 ноября, зарегистрирован в г. Киев (931), Запорожской (799), Киевской (700), Одесской (663) и Полтавской (624) областях.

Статистика распространения коронавируса в регионах

город Киев – 47 563 случая;

Винницкая область – 13 153 случая;

Волынская область – 17 610 случаев;

Днепропетровская область – 19 169 случаев;

Донецкая область – 15 478 случаев;

Житомирская область – 20 589 случаев;

Закарпатская область – 18 470 случаев;

Запорожская область – 16 084 случая;

Ивано-Франковская область – 26 252 случая;

Киевская область – 22 431 случай;

Кировоградская область – 3 422 случая;

Луганская область – 4 822 случая;

Львовская область – 35 535 случаев;

Николаевская область – 11 373 случая;

Одесская область – 30 704 случая;

Полтавская область – 13 767 случаев;

Ровенская область – 23 585 случаев;

Сумская область – 16 101 случай;

Тернопольская область – 22 798 случаев;

Харьковская область – 45 469 случаев;

Херсонская область – 6 272 случая;

Хмельницкая область – 21 392 случая;

Черкасская область – 11 323 случая;

Черновицкая область – 26 699 случаев;

Черниговская область – 10 804 случая.

Важно! Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Напомним, Кабинет Министров принял решение об усилении карантинных ограничений в Украине и отменил разделение страны на зоны и вернул общенациональный карантин.



Карантинные ограничения в Украине / Инфографика 24 канала