В Украине коронавирусом болеют больше 2 тысяч военных
За минувшие сутки зарегистрированы 3 новых случая заболевания, в том числе один военнослужащий госпитализирован в Военно-медицинский клинический центр Восточного региона.
В ВСУ фиксируют низкие показатели заболеваемости
28 декабря в Вооруженных Силах Украины острой респираторной болезнью COVID-19 болеют 2 288 человек, сообщила пресс-служба командования медицинских сил ВСУ.
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В целом за время пандемии выздоровели 11 335 человек, умерли 37.
Что известно о состоянии больных
На изоляции, в частности самоизоляции, находятся 307 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие трое суток – 22 человека.
На лечении дома под наблюдением медицинской службы находятся 2 военнослужащих в Киевской области. У них удовлетворительное состояние здоровья, наблюдается легкое течение заболевания.
Коротко о ситуации с COVID-19 в Украине
- Ранее Министерство здравоохранения Украины заявило о спаде тестирований на коронавирус.
- Методом ПЦР сделали 203 954 тестирования, а за позапрошлую неделю – 250 417.
- С начала пандемии в Украине COVID-19 заболели 1 030 374 человека. По состоянию на 28 декабря из них выздоровели – 665 729 человек. Известно, что коронавирус унес жизни 17 849 пациентов.
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