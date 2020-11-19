Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко сообщил, что на сегодня Украина больше всего готова принять вакцины с температурой хранения +2°C, +8°C.

Национальная техническая группа экспертов по вопросам иммунопрофилактики пока что оценивает три различных механизма поставки в Украину вакцин от коронавируса. Об этом Виктор Ляшко сказал в эфире программы "Право на власть".

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Обычные условия транспортировки в Украину предусматривают температуру хранения +2°C, +8°C, а две потенциальные вакцины против коронавируса требуют температуру для хранения -20°C и -70°C.

Ранее Украина такую ​​вакцину никогда не получала и не транспортировала. Поэтому Национальная техническая группа, в которую входят ведущие иммунологи, инфекционисты, эпидемиологи и люди, которые могут и умеют организовать логистику фармацевтических препаратов, занимается вопросом о том, как в Украину можно поставить и сколько можно принять вакцины при различных условиях ее хранения.

Национальная техническая группа экспертов уже сегодня оценивает полностью три различных механизма доставки вакцины и хранения. Почему говорю о трех разных? Потому что две из вакцин, которые как уже озвучили, дают 95% эффективности, сейчас имеют температуру для хранения -20°C и -70°C. Украина такую ​​вакцину никогда не получала и не транспортировала. Обычные условия транспортировки у нас – это +2°C, +8°C",

– объяснил Ляшко.

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Следующий шаг в сотрудничестве с COVAX – подписание технической необходимости от Украины и условий сотрудничества.

В страну вакцину против коронавируса будут поставлять несколькими траншами.

Первый транш составит около 1 миллиона 200 тысяч доз.



Готовы ли вакцинироваться украинцы от коронавируса / Инфографика 24 канала