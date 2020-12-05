В Украине будут бесплатно вакцинировать "группы риска", – Степанов
Глава Минздрава Украины Максим Степанов считает, что правительство сможет бесплатно вакцинировать от коронавируса людей из "групп риска".
Об этом министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил во время программы "Свобода слова Савика Шустера", пишет 24 канал.
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Напомним, что Украина рассчитывает получить доступ к будущей вакцине от коронавируса в рамках Фонда глобального доступа к вакцинам COVID-19 (COVAX), который планирует обеспечить 180 стран мира двумя миллиардами доз вакцин до конца 2021 года.
Я уверен, что хотя бы те "группы риска", которые мы определили в стране, мы должны обязательно в первую очередь начать вакцинировать. И понятно, что это по профессиональному признаку – медицинские работники, педагоги – и группа риска – пожилые люди и те, кто имеет заболевания,
– пояснил Степанов.
Также в эфире глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий рассказал, что вакцинация в Украине останется обязательной, но теперь от нее можно будет отказаться.
Готовы ли украинцы вакцинироваться / Инфографика 24 канала
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