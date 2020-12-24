В Украине больше миллиона человек заболели коронавирусом
По состоянию на 24 декабря в Украине суточный прирост больных коронавирусом составляет 11 490. В частности, заболели 488 детей и 445 медработников. Общее количество украинцев, которые инфицировались коронавирусом, превысило 1 миллион.
Суточная статистика
Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов. По его данным, в течение минувших суток в госпитализации нуждался 2 721 человек. От осложнений коронавируса умерли 223 больных. Выздоровели – 15 775 пациентов.
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Ситуация с тестированием
За сутки украинские лаборатории провели 66 358 тестирований на выявление коронавирусной болезни, в частности методом ПЦР – 42 132, методом ИФА – 24 226.
В целом лаборатории Минздрава провели 5 390 952 ПЦР-тестирования.
Свыше миллиона украинцев заболели коронавирусом
За все время пандемии в Украине заболели 1 001 132 человека. Из них по состоянию на 24 декабря выздоровели 631 435 больных, умерли от осложнений – 17 395.
Статистика коронавируса в областях по состоянию на 24 декабря
- г. Киев – 105 040 случаев;
- Винницкая область – 21 490 случаев;
- Волынская область – 31 917 случаев;
- Днепропетровская область – 55 174 случая;
- Донецкая область – 33 738 случаев;
- Житомирская область – 37 468 случаев;
- Закарпатская область – 27 543 случая;
- Запорожская область – 50 115 случаев;
- Ивано-Франковская область – 42 482 случая;
- Киевская область – 55 497 случаев;
- Кировоградская область – 8 090 случаев;
- Луганская область – 9 443 случая;
- Львовская область – 58 372 случая;
- Николаевская область – 28 351 случай;
- Одесская область – 66 971 случай;
- Полтавская область – 33 509 случаев;
- Ровенская область – 39 634 случая;
- Сумская область – 38 923 случая;
- Тернопольская область – 32 972 случая;
- Харьковская область – 66 788 случаев;
- Херсонская область – 16 408 случаев;
- Хмельницкая область – 37 600 случаев;
- Черкасская область – 36 418 случаев;
- Черновицкая область – 38 914 случаев;
- Черниговская область – 28 275 случаев.
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