По состоянию на 24 декабря в Украине суточный прирост больных коронавирусом составляет 11 490. В частности, заболели 488 детей и 445 медработников. Общее количество украинцев, которые инфицировались коронавирусом, превысило 1 миллион.

Суточная статистика

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов. По его данным, в течение минувших суток в госпитализации нуждался 2 721 человек. От осложнений коронавируса умерли 223 больных. Выздоровели – 15 775 пациентов.

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Ситуация с тестированием

За сутки украинские лаборатории провели 66 358 тестирований на выявление коронавирусной болезни, в частности методом ПЦР – 42 132, методом ИФА – 24 226.

В целом лаборатории Минздрава провели 5 390 952 ПЦР-тестирования.

Свыше миллиона украинцев заболели коронавирусом

За все время пандемии в Украине заболели 1 001 132 человека. Из них по состоянию на 24 декабря выздоровели 631 435 больных, умерли от осложнений – 17 395.

Статистика коронавируса в областях по состоянию на 24 декабря

г. Киев – 105 040 случаев;

Винницкая область – 21 490 случаев;

Волынская область – 31 917 случаев;

Днепропетровская область – 55 174 случая;

Донецкая область – 33 738 случаев;

Житомирская область – 37 468 случаев;

Закарпатская область – 27 543 случая;

Запорожская область – 50 115 случаев;

Ивано-Франковская область – 42 482 случая;

Киевская область – 55 497 случаев;

Кировоградская область – 8 090 случаев;

Луганская область – 9 443 случая;

Львовская область – 58 372 случая;

Николаевская область – 28 351 случай;

Одесская область – 66 971 случай;

Полтавская область – 33 509 случаев;

Ровенская область – 39 634 случая;

Сумская область – 38 923 случая;

Тернопольская область – 32 972 случая;

Харьковская область – 66 788 случаев;

Херсонская область – 16 408 случаев;

Хмельницкая область – 37 600 случаев;

Черкасская область – 36 418 случаев;

Черновицкая область – 38 914 случаев;

Черниговская область – 28 275 случаев.

Обратите внимание! 22 декабря Минздрав представил план вакцинации населения против коронавируса. Прививка будет добровольной для всех групп населения и групп риска.



4 этапа вакцинации в Украине / Инфографика 24 канала