По состоянию на 1 декабря в Украине за сутки выявили 12 498 случаев инфицирования коронавирусом, из них 586 детей и 646 медработников. В целом с начала пандемии заболели 745 123 жителя Украины.

Суточная статистика COVID-19

Больше всего больных обнаружили в городе Киев, Одесской, Днепропетровской, Киевской и Львовской областях. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, пишет 24 канал.

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Также за минувшие сутки в госпитализации нуждались 1 470 больных. От осложнений умер 221 пациент, между тем выздоровели 10 023 человека.

За все время пандемии заболели – 745 123 жителя Украины, из них выздоровели – 355 172 человека, умерли во время течения COVID-19 – 12 548.

Количество заболеваний в регионах:

г. Киев – 72 277

Винницкая область – 17 569

Волынская область – 24 483

Днепропетровская область – 39 659

Донецкая область – 23 157

Житомирская область – 30 100

Закарпатская область – 23 438

Запорожская область – 31 608

Ивано-Франковская область – 37 017

Киевская область – 528

Кировоградская область – 5 382

Луганская область – 6 350

Львовская область – 46 891

Николаевская область – 18 985

Одесская область – 45 838

Полтавская область – 22 763

Ровненская область – 31 283

Сумская область – 29 627

Тернопольская область – 28 095

Харьковская область – 55 702

Херсонская область – 10 371

Хмельницкая область – 29 751

Черкасская область – 23 590

Черновицкая область – 33 942

Черниговская область – 18 717

Внимание! Данные со временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.