В Украине более 745 тысяч человек заразились коронавирусом: актуальная статистика
По состоянию на 1 декабря в Украине за сутки выявили 12 498 случаев инфицирования коронавирусом, из них 586 детей и 646 медработников. В целом с начала пандемии заболели 745 123 жителя Украины.
Суточная статистика COVID-19
Больше всего больных обнаружили в городе Киев, Одесской, Днепропетровской, Киевской и Львовской областях. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, пишет 24 канал.
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Также за минувшие сутки в госпитализации нуждались 1 470 больных. От осложнений умер 221 пациент, между тем выздоровели 10 023 человека.
За все время пандемии заболели – 745 123 жителя Украины, из них выздоровели – 355 172 человека, умерли во время течения COVID-19 – 12 548.
Количество заболеваний в регионах:
- г. Киев – 72 277
- Винницкая область – 17 569
- Волынская область – 24 483
- Днепропетровская область – 39 659
- Донецкая область – 23 157
- Житомирская область – 30 100
- Закарпатская область – 23 438
- Запорожская область – 31 608
- Ивано-Франковская область – 37 017
- Киевская область – 528
- Кировоградская область – 5 382
- Луганская область – 6 350
- Львовская область – 46 891
- Николаевская область – 18 985
- Одесская область – 45 838
- Полтавская область – 22 763
- Ровненская область – 31 283
- Сумская область – 29 627
- Тернопольская область – 28 095
- Харьковская область – 55 702
- Херсонская область – 10 371
- Хмельницкая область – 29 751
- Черкасская область – 23 590
- Черновицкая область – 33 942
- Черниговская область – 18 717
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