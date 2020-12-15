В Украине 8 416 новых больных коронавирусом, смертность снова выросла
По состоянию на 14 декабря в Украине суточный прирост больных COVID-19 составляет 8 416, из них 412 детей и 447 медработников. В течениеи суток от осложнений умерли 233 пациента.
Статистика МОЗ за 15 декабря
Известно, что в госпитализации нуждались 1 479 человек. Зато выздоровели – 16 150 больных, отметил министр здравоохранения Максим Степанов. Украинские лаборатории осуществили 55 856 тестирований в сутки, в том числе методом ПЦР – 31 963, методом ИФА – 23 893.
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Количество заболеваний в регионах:
- м. Киев - 93302 случаи;
- Винницкая область - 19 977 случаев;
- Волынская область - 28 527 случаев;
- Днепропетровская область - 49 961 случай;
- Донецкая область - 30062 случаи;
- Житомирская область - 34 511 случаев;
- Закарпатская область - 26 281 случай;
- Запорожская область - 43 034 случая;
- Ивано-Франковская область - 40 875 случаев;
- Киевская область - 49 335 случаев;
- Кировоградская область - 7273 случая;
- Луганская область - 7987 случаев;
- Львовская область - 54 233 случая;
- Николаевская область - 24404 случаи;
- Одесская область - 59 113 случаев;
- Полтавская область - 30 025 случаев;
- Ровенская область - 36 599 случаев;
- Сумская область - 36 098 случаев;
- Тернопольская область - 31 374 случая;
- Харьковская область - 62 708 случаев;
- Херсонская область - 14 346 случаев;
- Хмельницкая область - 34 919 случаев;
- Черкасская область - 32 272 случая;
- Черновицкая область - 37 080 случаев;
- Черниговская область - 24 786 случаев.
В статистике не учтены данные из временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя.
В Украине будут действовать новые карантинные ограничения / Инфографика 24 канала
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