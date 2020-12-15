По состоянию на 14 декабря в Украине суточный прирост больных COVID-19 составляет 8 416, из них 412 детей и 447 медработников. В течениеи суток от осложнений умерли 233 пациента.

Статистика МОЗ за 15 декабря

Известно, что в госпитализации нуждались 1 479 человек. Зато выздоровели – 16 150 больных, отметил министр здравоохранения Максим Степанов. Украинские лаборатории осуществили 55 856 тестирований в сутки, в том числе методом ПЦР – 31 963, методом ИФА – 23 893.

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За все время пандемии в Украине на COVID-19 заболели 909 082 человека.

По состоянию на 15 декабря выздоровели – 522 868 человек.

Известно, что в результате осложненного течения коронавирусной болезни умерли 15 480 пациентов.

Всего лаборатории осуществили 5 084 649 ПЦР-тестирования.

Количество заболеваний в регионах:

м. Киев - 93302 случаи;

Винницкая область - 19 977 случаев;

Волынская область - 28 527 случаев;

Днепропетровская область - 49 961 случай;

Донецкая область - 30062 случаи;

Житомирская область - 34 511 случаев;

Закарпатская область - 26 281 случай;

Запорожская область - 43 034 случая;

Ивано-Франковская область - 40 875 случаев;

Киевская область - 49 335 случаев;

Кировоградская область - 7273 случая;

Луганская область - 7987 случаев;

Львовская область - 54 233 случая;

Николаевская область - 24404 случаи;

Одесская область - 59 113 случаев;

Полтавская область - 30 025 случаев;

Ровенская область - 36 599 случаев;

Сумская область - 36 098 случаев;

Тернопольская область - 31 374 случая;

Харьковская область - 62 708 случаев;

Херсонская область - 14 346 случаев;

Хмельницкая область - 34 919 случаев;

Черкасская область - 32 272 случая;

Черновицкая область - 37 080 случаев;

Черниговская область - 24 786 случаев.

В статистике не учтены данные из временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя.

Обратите внимание! С 19 декабря в Украине будут действовать новые карантинные ограничения, больше об этом читайте в материале 24 канала.



В Украине будут действовать новые карантинные ограничения / Инфографика 24 канала