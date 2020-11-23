Украинский производитель упаковки из пищевой алюминиевой фольги "Студиопак" присоединился к сообществу открытых брендов Virobnik.ua.

А также показал украинцам, как изготавливается безопасная упаковка. Об этом стало известно в эфире 24 канала.

Обратите внимание Сервис Virobnik.ua, который раскрывает процесс изготовления украинских продуктов, заявляет о сопротивлении

"Вы, наверное, уже встречали алюминиевые контейнеры, когда покупали блюда в отделе кулинарии или заказывали доставку из ресторана, или просто покупали их в супермаркете, чтобы приготовить блюда дома или на природе. Теперь вы можете видеть, как такая посуда создается", – говорится на сайте Virobnik.ua.

Почему важно быть уверенным в качестве пищевых контейнеров?

Контейнеры непосредственно контактируют с пищей, поэтому важно быть уверенным в их безопасности и соблюдении высоких стандартов при производстве. Обычно, люди даже не догадываются, в каких условиях и из каких компонентов происходит производство такой посуды.

Теперь процесс производства упаковки можно посмотреть на сайте Virobnik.ua.

Напомним, Virobnik.ua показал украинцам из чего делают сосиски и колбасы, а также другие продукты.

Как изготавливают пищевые контейнеры в Украине: видео