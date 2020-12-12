В Минздраве заявили, что украинцы стали совершать меньше тестирований на COVID-19. Из-за этого Министерство здравоохранения изменило подход к тестированию на коронавирус.

Как заявил министр здравоохранения Максим Степанов, сейчас лаборатории Минздрава не заполнены на 100%. Об этом он сказал во время брифинга, пишет 24 канал.

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Степанов отметил, что сейчас в Украине будут проводить бесплатное тестирование на COVID-19 всем гражданам, которые имеют признаки респираторных заболеваний.

У нас уменьшилось количество людей, которые обращаются за тестированием через мобильную бригаду, семейных врачей или другим способом,

- констатировал Степанов.

Ранее Министерство здравоохранения уже заявило об изменении подхода к тестированию на коронавирус. При этом метод ПЦР остается основным для лабораторной диагностики COVID-19.

Какова сейчас ситуация с COVID-19 в Украине

В Украине продолжает сокращаться динамика заболеваемости коронавирусной болезнью. По состоянию на 12 декабря этот показатель составляет 460,4. по сравнению с предыдущими сутками этот показатель сократился на 9,1. при этом норма заболеваемости на 100 тысяч населения составляет 40.

Наиболее проблемными являются Киев (766,8), Черкасская (735,6), Сумская (726,6), Запорожская (724,1) и Киевская (649,3) области.

Также в Украине продолжает сокращаться заполненность больничных коек для пациентов с коронавирусом. Сейчас в стране заполнены 43,6% таких коек.



Как подготовиться к ПЦР-тестированию / инфографика 24 канала