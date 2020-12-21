Украинцы разработали ПЦР-тест, который определяет одновременно коронавирус и грипп
Украинские ученые разработали тест полимеразной цепной реакции, который в одном анализе позволяет определить наличие в организме сразу 3 вирусов. Речь идет о SARS-CoV-2 (вирус, который вызывает COVID-19) и штаммы А и В вируса гриппа.
Проведение такого комбинированного теста длится около 6 часов. Об этом сообщили в Институте молекулярной биологии и генетики (ИМБиГ).
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Такой комбинированный ПЦР-тест особенно актуален сейчас, когда в Украине ожидают сезонную эпидемию гриппа.
Новые ПЦР-тесты проверили на образцах от больных, которые были переданы от Центра общественного здоровья в г. Киеве. Надеемся на заинтересованность Минздрава комбинированным ПЦР-тестом,
– отметил директор ИМБиГ, академик Михаил Тукало.
Ученые работают над разработкой еще одной тест-системы, которая позволит определить сразу 5 вирусов, в частности, очень коварных в отношении детей – риновирус и кори.
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