Украинские ученые разработали тест полимеразной цепной реакции, который в одном анализе позволяет определить наличие в организме сразу 3 вирусов. Речь идет о SARS-CoV-2 (вирус, который вызывает COVID-19) и штаммы А и В вируса гриппа.

Проведение такого комбинированного теста длится около 6 часов. Об этом сообщили в Институте молекулярной биологии и генетики (ИМБиГ).

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Такой комбинированный ПЦР-тест особенно актуален сейчас, когда в Украине ожидают сезонную эпидемию гриппа.

Новые ПЦР-тесты проверили на образцах от больных, которые были переданы от Центра общественного здоровья в г. Киеве. Надеемся на заинтересованность Минздрава комбинированным ПЦР-тестом,

– отметил директор ИМБиГ, академик Михаил Тукало.

Ученые работают над разработкой еще одной тест-системы, которая позволит определить сразу 5 вирусов, в частности, очень коварных в отношении детей – риновирус и кори.

Обратите внимание! В Украине изменили алгоритм тестирования на COVID-19. В частности, после изменения подхода уже 10 дней проводят исследования на определение антигена – 6 355 таких тестов осуществили на прошлой неделе, положительными оказались 1 063.