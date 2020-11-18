После возвращения из-за границы украинцам не обязательно проходить тестирование на коронавирус. Это делается на добровольной основе.

Также это не зависит от цели путешествия, заявил на брифинге заместитель министра здравоохранения Ярослав Кучер, пишет 24 канал.

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По его словам, по этому вопросу в контакт-центр Минздрава поступило много обращений. Граждан заставляют принудительно проходить тестирование в аэропорту.

Наши граждане не обязаны проходить тестирование для того, чтобы вернуться в Украину. Ими устанавливается соответствующее приложение, и они в стандартном режиме могут сдать тесты, и будут сняты с самоизоляции,

– заявил Кучер.

Он отметил, что если такие случаи будут фиксироваться в будущем, Минздрав посчитает, что это делается намеренно, чтобы работать с конкретной лабораторией в аэропорту.

Заместитель министра призвал украинцев по всем вопросам, которые касаются COVID-19, обращаться в контакт-центр Минздрава по номеру 0 800 60 20 19.

Как происходит возвращение в Украину

При пересечении границы устанавливают приложение "Дій дома" и человек должен находиться на самоизоляции 14 суток.

Самоизоляцию также можно прекратить после получения отрицательного ПЦР-теста.

Тестирование можно пройти в любой лаборатории, которая имеет соответствующие сертификаты, а не только в аэропорту.

О возможности прекращения самоизоляции лицо будет проинформировано соответствующим уведомлением сервиса "Дій дома".

Украина находится среди государств "красной зоны". Поэтому украинцы не могут свободно путешествовать в любую страну мира. Несмотря на это, для граждан нашего государства уже открыты или относительно открыты границы 59 стран.

Чем отличаются тесты на коронавирус / Инфографика 24 канала