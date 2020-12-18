Украинцы, которые живут в Польше, могут бесплатно вакцинироваться от COVID-19
Польские власти будут вакцинировать от COVID-19 иностранцев, проживающих на территории Польши. Бесплатную вакцину смогут получить и украинцы, даже если они не имеют медицинского страхования.
Иностранцы смогут защепитися на таких же условиях, как и поляки. Об этом заявили в Минздраве Польши, пишет "Укринформ".
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Главный специалист отдела коммуникации МЗ Польши Ярослав Рибарчик рассказал, как украинцы в Польше могут получить бесплатную вакцину.
- Если украинцы имеют PESEL (идентификационный код в Польше), то получают направление с платформы P1 (электронная медицинская платформа).
- Если же они его не имеют, то могут обратиться к врачу за направлением.
Прививки будет бесплатным, даже несмотря на отсутствие страхования,
– сообщил Рибарчик.
Заметим, что первую партию вакцины в Польше ожидают в конце декабря. Поэтому, вакцинация может начаться уже в начале января. Польша заказала 62 миллионов доз вакцины у шести производителей на общую сумму около 2,4 миллиарда злотых (более 500 миллионов евро). Первоначально в Польше будут вакцинировать медиков.
По данным Главного статистического управления в Польше, на конец декабря 2019 года в Польше находились более 1,3 миллиона граждан Украины.
Источник: 24 канал
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