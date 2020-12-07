В Министерстве здравоохранения Украины разделили украинцев на три группы, которым крайне необходима вакцинация от коронавируса.

Об этом рассказал и.о. председателя Центра общественного здоровья Минздрава Игорь Кузин в интервью LIGA.net. По его словам, в эти группы входят 20 миллионов человек.

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Добавим, что пока нет точной информации, когда вакцина против коронавируса COVID-19 поступит в Украину.

Группа 1:

Медработники, включая тех, которые работают в стационарах, оказывающих медицинскую помощь больным COVID-19;



Военнослужащие ВСУ, которые участвуют в операции Объединенных сил;



Работники социальной сферы;



Лица, находящиеся в спецучреждениях (интернатах, домах престарелых и т.п.);



Персонал спецучреждений (интернатов, домов ребенка, домов престарелых и т.д.).

Эта группа людей будет вакцинироваться в случае крайне низкого доступа к вакцинам, когда их количество в Украине будет не более 10% от общего количества населения.

Группа 2:

Люди в группе медицинского риска (больные от 60 лет);



Работники учреждений образования, включая персонал дошкольных, средних, средне-технических и высших учебных заведений;



Работники структур, обеспечивающих безопасность государства, включая ГСЧС, Нацполицию, Нацгвардию, СБУ, МИД, МВД;



Люди в местах лишения свободы и следственных изоляторах;



Персонал в местах лишения свободы и следственных изоляторах.

Эта группа будет вакцинироваться в случае низкого доступа к вакцинам, когда их количество будет с 11% до 20% населения.

Группа 3:

Люди в группе медриска (больные от 18 до 59 лет);



Другие категории населения и профессиональные группы, которые имеют более высокий риск заболевания COVID-19, которые не вошли в перечень выше.

Группа будет вакцинироваться при умеренной доступности вакцин, когда их количество будет 21-50% всего населения.

Если какая-то высшая по рейтингу группа отказываться, к примеру, медики, то вакцина пойдет следующим по уровням группам.

Вакцинация против COVID-19 в Украине: главное

Украина получит примерно 8 миллионов доз вакцины от коронавируса по инициативе COVAX. К 7 декабря в Украине должны быть готовы все соответствующие документы.

Украина договорилась с компанией Pfizer. Поставка вакцины компании ожидают уже в начале второго квартала 2021 года.

В Украине в 2021 году намерены вакцинировать от коронавируса 50% населения. Однако в первую очередь прививки будут делать определенным категориям граждан.



Готовы ли украинцы вакцинироваться / Инфографика 24 канала