Не коронавирусом единым: Украина закупит другую важную вакцину по специальной цене
Украинская власть имеет целью в 2021 году обеспечить доступ к прививкам для большего количества детей. Один из шагов к этому – закупка вакцины против пневмококка по сниженной цене.
"Украина сможет закупить пневмококковую вакцину по специальной цене". Об этом 23 декабря написал главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в фейсбуке.
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Украина получит сниженную цену на вакцину против пневмококка
По его словам, наше государство получило утвердительный ответ на запрос от Глобального альянса по вакцинам и иммунизации. В запросе речь шла о возможности получения специальной цены для закупки конъюгированной пневмококковой вакцины.
- "Закупка по специальной сниженной цене позволит обеспечить доступ к вакцинам против пневмококковой инфекции для большего количества детей", – подчеркнул Ляшко.
Почему это важно
Ляшко объяснил, что этот шаг – очень важный, ведь:
- Пневмококк – причина многих серьезных болезней. Например, менингита, сепсиса, пневмонии.
- Кроме того, пневмококк является одной из главных причин смертности среди детей до 5 лет.
Что такое пневмококк и чем он опасен
- Пневмококк – это бактерия Streptococcus pneumoniae, с XIX века известна как главная причина пневмонии. Носителями бактерии являются не только дети, но и взрослые – от 20 до 50%. Основной механизм передачи – воздушно-капельный. Пик заболевания приходится обычно на холодный сезон года.
- Размножение бактерий в организме человека создает угрозу возникновения бактериальной пневмонии (воспаление легких), менингита (воспаление мозговых оболочек), сепсиса (масштабные воспалительные процессы), отита (воспаления уха), эндокардита (воспаления внутренней оболочки сердца) и многих других.
- Иммунитет к пневмококку нельзя назвать устойчивым, поэтому прививки советуют делать детям от 2 лет и группам риска (больным диабетом или хроническим бронхитом) – дважды с перерывом в 5 или даже 10 лет.
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