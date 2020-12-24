Украинская власть имеет целью в 2021 году обеспечить доступ к прививкам для большего количества детей. Один из шагов к этому – закупка вакцины против пневмококка по сниженной цене.

"Украина сможет закупить пневмококковую вакцину по специальной цене". Об этом 23 декабря написал главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в фейсбуке.

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Украина получит сниженную цену на вакцину против пневмококка

По его словам, наше государство получило утвердительный ответ на запрос от Глобального альянса по вакцинам и иммунизации. В запросе речь шла о возможности получения специальной цены для закупки конъюгированной пневмококковой вакцины.

"Закупка по специальной сниженной цене позволит обеспечить доступ к вакцинам против пневмококковой инфекции для большего количества детей", – подчеркнул Ляшко.

Почему это важно

Ляшко объяснил, что этот шаг – очень важный, ведь:

Пневмококк – причина многих серьезных болезней. Например, менингита, сепсиса, пневмонии.

Кроме того, пневмококк является одной из главных причин смертности среди детей до 5 лет.

Далее эту вакцину надо будет включать в календарь прививок (во всех странах Евросоюза вакцинация против пневмококковой инфекции в календаре уже есть давно).

Что такое пневмококк и чем он опасен

Пневмококк – это бактерия Streptococcus pneumoniae, с XIX века известна как главная причина пневмонии. Носителями бактерии являются не только дети, но и взрослые – от 20 до 50%. Основной механизм передачи – воздушно-капельный. Пик заболевания приходится обычно на холодный сезон года.

Размножение бактерий в организме человека создает угрозу возникновения бактериальной пневмонии (воспаление легких), менингита (воспаление мозговых оболочек), сепсиса (масштабные воспалительные процессы), отита (воспаления уха), эндокардита (воспаления внутренней оболочки сердца) и многих других.

Иммунитет к пневмококку нельзя назвать устойчивым, поэтому прививки советуют делать детям от 2 лет и группам риска (больным диабетом или хроническим бронхитом) – дважды с перерывом в 5 или даже 10 лет.