Украина закупит дополнительные полмиллиона тестов на антиген для диагностики COVID-19
Украина планирует закупить дополнительные 500 тысяч тестов на антиген для выявления коронавирусной инфекции в начале 2021 года.
Также в Украине закупят средства индивидуальной защиты и 160 кислородных концентраторов. Об этом заявил заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко, говорится на сайте Минздрава.
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В рамках сотрудничества с фондом Украина получила 3,7 миллиона долларов. Ляшко заявил, что страна получит 135 миллионов долларов, которые направят на обеспечение доступа, диагностики и лечения туберкулеза и ВИЧ и внедрения действенных моделей помощи, ориентированных на пациента.
Напомним, что проводить тест на антиген пациентам смогут семейные врачи.
"Положительный результат теста на определение антигена в некоторых случаях должен быть подтвержден ПЦР. Не требует, если есть симптомы COVID-19. Если человек не имеет симптомов, был контактным, если будет положительный тест, то надо еще сделать ПЦР", – рассказал ранее глава Минздрава Максим Степанов.
Сейчас в Украине уже есть 260 тысяч быстрых тестов.
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