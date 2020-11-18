Правительство выделило 1 миллиард гривен на закупку экспресс-тестов для диагностики коронавируса и 900 миллионов на закупку кислорода. Решение Кабмина уже поддержал Комитет парламента по вопросам бюджета.

Большинство этих тестов предназначены для использования семейными врачами и мобильными бригадами скорой помощи. Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал на своей странице в фейсбуке.

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Премьер подчеркнул, что таким образом страна получит еще один эффективный и быстрый инструмент дополнительного тестирования.

Правительство выделило дополнительные средства на обеспечения больниц кислородом

Кабинет министров Украины выделил еще 900 миллионов гривен на закупку кислорода в больницы регионов Украины. Кроме этого, в каждую область направят дополнительные средства на подготовку к развертыванию мобильных госпиталей.

Ситуация с кислородом в Украине: что следует знать

Всех пациентов с COVID-19, которые подвергаются госпитализации, имеют тяжелую или среднюю форму болезни. При таком течении больному нужен дополнительный кислород.

В Украине около 30 тысяч госпитализированных пациентов с коронавирусом или подозрением на наличие болезни.

При таком количестве госпитализированных, к кислороду в стране подведены только 19 909 койкомест.

Больницам не хватает кислородных баллонов и во многих заведениях пациенты вынуждены дышать поочередно или по определенному количеству минут в день.

Согласно данным правительства, в стране в эксплуатацию введено около 700 аппаратов искусственной вентиляции легких. Всего в украинских больницах размещено почти 5000 таких аппаратов.

На что еще выделили средства

Вскоре в Украине появится ряд дополнительных цифровых инструментов, которые должны помочь в борьбе с пандемией, в частности: