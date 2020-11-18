Украина закупит 6 миллионов экспресс-тестов для выявления COVID-19 и дополнительный кислород
Правительство выделило 1 миллиард гривен на закупку экспресс-тестов для диагностики коронавируса и 900 миллионов на закупку кислорода. Решение Кабмина уже поддержал Комитет парламента по вопросам бюджета.
Большинство этих тестов предназначены для использования семейными врачами и мобильными бригадами скорой помощи. Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал на своей странице в фейсбуке.
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Премьер подчеркнул, что таким образом страна получит еще один эффективный и быстрый инструмент дополнительного тестирования.
Правительство выделило дополнительные средства на обеспечения больниц кислородом
Кабинет министров Украины выделил еще 900 миллионов гривен на закупку кислорода в больницы регионов Украины. Кроме этого, в каждую область направят дополнительные средства на подготовку к развертыванию мобильных госпиталей.
Ситуация с кислородом в Украине: что следует знать
- Всех пациентов с COVID-19, которые подвергаются госпитализации, имеют тяжелую или среднюю форму болезни. При таком течении больному нужен дополнительный кислород.
- В Украине около 30 тысяч госпитализированных пациентов с коронавирусом или подозрением на наличие болезни.
- При таком количестве госпитализированных, к кислороду в стране подведены только 19 909 койкомест.
- Больницам не хватает кислородных баллонов и во многих заведениях пациенты вынуждены дышать поочередно или по определенному количеству минут в день.
- Согласно данным правительства, в стране в эксплуатацию введено около 700 аппаратов искусственной вентиляции легких. Всего в украинских больницах размещено почти 5000 таких аппаратов.
На что еще выделили средства
Вскоре в Украине появится ряд дополнительных цифровых инструментов, которые должны помочь в борьбе с пандемией, в частности:
- Электронная запись на ПЦР-тест,
- Дополнительный контроль за самоизоляцией благодаря приложению "Дома",
- Национальная система QR-кодов, которая будет извещать граждан, когда они будут находиться в одном помещение с заболевшим человеком.
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