Украина закупает неэффективные препараты против COVID-19: в ВОЗ обратились к Степанову
Во Всемирной организации здравоохранения обратили внимание на то, что правительство Украины выделило 125 миллионов гривен на неэффективные лекарства против коронавируса. В ВОЗ считают, что средства следовало потратить на закупку медицинского кислорода.
В ВОЗ обеспокоены украинским протоколом лечения
Глава Европейского регионального бюро ВОЗ Ганс Клюге направил письмо Министерству здравоохранения, где отметил, что Украине стоит пересмотреть свою практику назначения экспериментальных лекарств от COVID-19. Письмо опубликовало издание LB.ua.
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Речь идет о лекарствах тоцилизумаб и иммуноглобулин. В ВОЗ сообщили, что эти лекарства имеют низкую доказанную эффективность или полное ее отсутствие и не снижают риски смертности от коронавируса.
Следует следить обновленным рекомендациям
В ВОЗ отметили, что практика лечения коронавирусной болезни постоянно меняется, для этого проводятся многочисленные рандомизированные контролируемые исследования разных препаратов, а значит, решение по применению тех или иных препаратов тоже следует корректировать.
ВОЗ хотела бы поощрить к соблюдению доказательных методов и предлагает пересмотреть существующую в Украине практику назначения экспериментальных препаратов для лечения COVID-19,
– говорится в письме.
Такой большой бюджет лучше применить иначе
Также в ВОЗ добавили, что такой большой бюджет лучше направлять на обеспечение кислородной терапии и необходимых материалов.
Кратко об этих препаратах
- Тоцилизумаб используются для лечения ревматоидного артрита.
- Для лечения коронавируса его рекомендовали в Китае и США.
- Но в июле компания в области здравоохранения Roche сообщила, что ее исследование этого препарата для лечения пациентов с ковидом не показало никаких результатов
Ответ Минздрава
Глава Минздрава Максим Степанов отреагировал на письмо ВОЗ во время брифинга 28 декабря.
Если используя его, им удается спасать жизни украинцев, то мы будем закупать и поставлять в больницы эти лекарственные средства для того, чтобы они и дальше спасали”.
Кроме того, Степанов сообщил, что украинские ученые провели свое исследование, которое показало неплохую эффективность препаратов.
По их данным, препарат в четыре раза – с 23,6% до 6,25% сокращает смертность при критическом течении COVID-19, а также сокращает среднее время течения заболевания с 9 до 5 дней.
Впрочем, его эффективность проверяли лишь на 66 пациентах.
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