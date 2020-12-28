Во Всемирной организации здравоохранения обратили внимание на то, что правительство Украины выделило 125 миллионов гривен на неэффективные лекарства против коронавируса. В ВОЗ считают, что средства следовало потратить на закупку медицинского кислорода.

В ВОЗ обеспокоены украинским протоколом лечения

Глава Европейского регионального бюро ВОЗ Ганс Клюге направил письмо Министерству здравоохранения, где отметил, что Украине стоит пересмотреть свою практику назначения экспериментальных лекарств от COVID-19. Письмо опубликовало издание LB.ua.

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Речь идет о лекарствах тоцилизумаб и иммуноглобулин. В ВОЗ сообщили, что эти лекарства имеют низкую доказанную эффективность или полное ее отсутствие и не снижают риски смертности от коронавируса.

Следует следить обновленным рекомендациям

В ВОЗ отметили, что практика лечения коронавирусной болезни постоянно меняется, для этого проводятся многочисленные рандомизированные контролируемые исследования разных препаратов, а значит, решение по применению тех или иных препаратов тоже следует корректировать.

ВОЗ хотела бы поощрить к соблюдению доказательных методов и предлагает пересмотреть существующую в Украине практику назначения экспериментальных препаратов для лечения COVID-19,

– говорится в письме.

Такой большой бюджет лучше применить иначе

Также в ВОЗ добавили, что такой большой бюджет лучше направлять на обеспечение кислородной терапии и необходимых материалов.

Справка: правительство выделило около 125 миллионов гривен на покупку тоцилизумабу и иммуноглобулина в конце ноября. Согласно протоколу, их должны назначать пациентам со средне-тяжелым течением.

Кратко об этих препаратах

Тоцилизумаб используются для лечения ревматоидного артрита.

Для лечения коронавируса его рекомендовали в Китае и США.

Но в июле компания в области здравоохранения Roche сообщила, что ее исследование этого препарата для лечения пациентов с ковидом не показало никаких результатов

Ответ Минздрава

Глава Минздрава Максим Степанов отреагировал на письмо ВОЗ во время брифинга 28 декабря.

Максим Степанов – глава Минздрава “Этот протокол составляется нашими лучшими ведущими специалистами нашей страны, которые каждый день спасают украинцев, больных COVID-19.



Если используя его, им удается спасать жизни украинцев, то мы будем закупать и поставлять в больницы эти лекарственные средства для того, чтобы они и дальше спасали”.

Кроме того, Степанов сообщил, что украинские ученые провели свое исследование, которое показало неплохую эффективность препаратов.

По их данным, препарат в четыре раза – с 23,6% до 6,25% сокращает смертность при критическом течении COVID-19, а также сокращает среднее время течения заболевания с 9 до 5 дней.

Впрочем, его эффективность проверяли лишь на 66 пациентах.