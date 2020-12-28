Правительство Украины ведет переговоры со всеми производителями вакцин от коронавирусной инфекции COVID-19, кроме Российской Федерации.

Так, Украина ведет переговоры со всеми производителями, чтобы как можно быстрее получить вакцину. Об этом сообщил руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак, пишет Интерфакс-Украина.

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Мы работаем над тем, чтобы получить ее в ближайшее время,

– заявил Ермак.

На уточняющий вопрос относительно российской вакцины Андрей Ермак отметил, что переговоры с РФ не ведутся, поскольку вакцина, произведенная в Российской Федерации, не сертифицирована на международном уровне.

Он добавил, что руководство страны стремится к тому, чтобы получить вакцину от коронавируса в кратчайшие сроки. Согласно "дорожной карте", которую Минздрав разработал совместно с международными экспертами, вакцинация от коронавируса пройдет в Украине в течение 2021 – 2022 годов.

Ранее в Минздраве сообщили, что сначала вакцина от коронавируса появится в государственных медучреждениях. Сначала от COVID-19 будут прививать группы риска. К слову, в Евросоюзе с 27 декабря уже началась массовая вакцинация против коронавируса. Еврокомиссия утвердила препарат от Pfizer и BioNTech.

Добавим, в России более чем половина людей (60%) в новом опросе отказались от прививки вакциной "Спутник V". 38% респондентов заявили о готовности сделать прививку. Еще 4% людей заявили, что против любой вакцины от коронавирусной инфекции.

4 этапа вакцинации в Украине / Инфографика 24 канала