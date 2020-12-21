Украина продолжает переговоры с Польшей относительно вакцины от коронавируса. Польша может стать страной-посредником при получении Украиной вакцины от Евросоюза.

Механизм возможно будет отлажен уже к январю 2021 года. Об этом заявил глава представительства Украины в ЕС Николай Точицкий во время онлайн-брифинга из Брюсселя, сообщает 24 канал.

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ЕС разрабатывает механизм предоставления или продажи третьим странам вакцины, что предусмотрено каждым из шести соглашений Еврокомиссии с производителями,

– подчеркнул Точицкий.

Что еще сказал Точицкий

Третьи страны смогут получать вакцину только при условии посредничества страны, которая является полноправным членом Евросоюза.

Для Украины такой страной может стать Польша.

Однако Украине необходимо прежде всего обеспечить условия, необходимые для хранения вакцины. В частности, вакцина Pfizer/Biontech нуждается в хранилищах с низкой температурой.

Обратите внимание! Первую партию вакцин от коронавируса Украина может получить уже в феврале 2021 года. В первую очередь будут вакцинировать людей из группы риска. Подробнее читайте здесь.