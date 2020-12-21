Украина ведет переговоры с Польшей для получения вакцины от ЕС
Украина продолжает переговоры с Польшей относительно вакцины от коронавируса. Польша может стать страной-посредником при получении Украиной вакцины от Евросоюза.
Механизм возможно будет отлажен уже к январю 2021 года. Об этом заявил глава представительства Украины в ЕС Николай Точицкий во время онлайн-брифинга из Брюсселя, сообщает 24 канал.
Актуально План вакцинации украинцев против коронавируса: Шмыгаль рассказал детали
ЕС разрабатывает механизм предоставления или продажи третьим странам вакцины, что предусмотрено каждым из шести соглашений Еврокомиссии с производителями,
– подчеркнул Точицкий.
Что еще сказал Точицкий
- Третьи страны смогут получать вакцину только при условии посредничества страны, которая является полноправным членом Евросоюза.
- Для Украины такой страной может стать Польша.
- Однако Украине необходимо прежде всего обеспечить условия, необходимые для хранения вакцины. В частности, вакцина Pfizer/Biontech нуждается в хранилищах с низкой температурой.
Поделиться новостью
Выбор редакции