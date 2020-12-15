Государство финансирует лишь 12% общих расходов на лекарственные средства. Это самый низкий показатель среди некоторых стран в Восточной Европе, где он в среднем составляет около 70%.

Таковы данные нового исследования "Расходы на здравоохранение и доступ к лечению", которое провели эксперты Киевской школы экономики и компании IQVIA по инициативе Американской торговой палаты в Украине и Ассоциации производителей инновационных лекарств.

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Закупка лекарств в Украине

На инновационное лечение в Украине государство тратит 17% расходов Государственного бюджета, выделенных на закупку лекарственных средств, что является наименьшим показателем среди референтных стран, где такие расходы составляют в среднем 60%.

При этом Украина тратила 35% выделенных средств на некатегоризованные лекарственные средства (БАДы, витамины, традиционные и растительные препараты и на лекарства без доказанной эффективности, что существенно больше, чем в референтных странах. Также в Украине отсутствуют правила регулирования цены на генерики, на которые выделялось 48% от общих средств на лекарственные средства.



Расходы на закупку лекарств в Украине / Фото ACC

Кроме того, что в Украине объем расходов Государственного бюджета, которые выделены на закупку лекарств значительно меньший в сравнении с соседними странами, выделенные средства используются неэффективно, что негативно влияет на общий уровень системы здравоохранения в Украине,

– отметил Андрей Ковалев, руководитель консалтинговых проектов Киевской школы экономики.

Доступность инновационного лечения имеет прямое влияние на общий уровень здоровья населения – об этом свидетельствует опыт соседних стран. Свободный доступ к современным и эффективным лекарствам может улучшить основные показатели качества функционирования системы здравоохранения, которые в Украине являются самыми низкими по сравнению с референтными странами.

По данным Всемирного банка, средняя продолжительность жизни украинских мужчин составляет 67 лет, тогда как в Польше – 74 года. А уровень смертности детей до 1 года в Украине самый высокий среди стран Восточной Европы – 7,5 на 1000 новорожденных.

Рациональное использование бюджета на закупку лекарств

Финансирование доступа к инновационному лечению возможно обеспечить в пределах имеющегося бюджета через перераспределение расходов согласно предложенным в исследовании рекомендациям.



Рациональное использование бюджета / Фото ACC

Проведенное исследование – это перечень эффективных инструментов для ответственных органов государственной власти, который поможет расширить доступ к качественному инновационному лечению для пациентов. Эксперты компаний – членов палаты готовы оказать профессиональную поддержку, чтобы необходимые изменения заработали в Украине как можно быстрее,

- добавил Андрей Гундер, Президент Американской торговой палаты в Украине.

По результатам исследования было также установлено, что по сравнению с Чехией, Венгрией, Латвией, Польшей и Словакией, в Украине расходы на здравоохранение самые маленькие. Этот показатель составляет до 3,6% ВВП, в то время, как в Латвии – от 5,9%, а в Чехии – 7,5%.

Согласно данным за 2019 год, в Украине государственные расходы на лекарственные средства на одного человека составили 9 евро, в то время как в Польше – 115 евро, а в Словакии – 243 евро.

Все заинтересованные стороны должны принять ряд мер, чтобы ситуация с доступом к качественному инновационному лечению в нашей стране улучшилась. Опыт референтных стран показывает, какие шаги нужно предпринять, и главное, как это влияет на основные показатели системы здравоохранения. Поскольку инвестиции в здоровье имеют прямое влияние на дальнейшее развитие государства и его экономическое благосостояние,

- отметил Виталий Гордиенко, председатель совета директоров Ассоциации производителей инновационных лекарств (АПРаД)

Украина ежегодно может экономить до 40% расходов, предусмотренных Государственным бюджетом на лекарственные средства – это около 4,3 миллиарда соответствующей статьи расходов Государственного бюджета 2020 года, выделенных на лекарственные средства. Сделать это можно благодаря комплексу инструментов, которые следует внедрить на уровне государства: ввести политику ценообразования на генерики, широкое использование сделок управляемого доступа и контроль за назначениями лекарственных средств. Также важно полноценно ввести оценку медицинских технологий, процедуру сооплаты и внешнее ценовое реферирование.



Качество здравоохранения в странах Европы / Фото ACC