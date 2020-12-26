Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что уже через три года Украина будет иметь собственную полноценно функционирующую систему трансплантологии.

Как заявил глава Минздрава Максим Степанов, правительство и Минздрав осуществили несколько важных шагов в этом направлении. Так, в Украине были приняты два важных нормативных акта. Об этом пишет пресс-служба Минздрава.

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"29 лет это направление медицины было, мягко говоря, в упадке. Мы стремимся получить трансплантационную независимость. Я считаю, что мы можем этого достичь за 3 года. Это означает, что все наши граждане, требующие трансплантации, будут ее делать именно в Украине, а не искать лучшей доли за рубежом", – отметил Степанов.

Первое постановление расширило перечень учреждений здравоохранения, которые приобщаются к пилотному проекту по трансплантации, который ведет исключительно Минздрав.

"Мы рассчитываем соответствующие тарифы, платим средства учреждениям здравоохранения за осуществленную трансплантацию", – добавил он.

Согласно принятому решению, к проекту присоединятся 38 учреждений, которые будут участвовать в трансплантации на территории Украины. Кроме того, к этому пилотному проекту присоединилась одна из частных клиник.

Второе постановление, как пояснил Максим Степанов, не менее важно с точки зрения системного развития трансплантации.

"Это положение о Единой государственной информационной системе трансплантации органов и тканей. Цель этого постановления – обеспечить запуск с 1 января 2021 года этой системы, которая должна обеспечить сопоставление пары донор-реципиент. Без этой системы не сможет полноценно функционировать система трансплантации", – сказал глава Минздрава.

Также на этой неделе был создан и утвержден Украинский центр транспланткоординации – основной центр, который будет заниматься всеми вопросами трансплантации.