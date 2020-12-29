Украина бесплатно получит еще дополнительные восемь миллионов доз вакцины от коронавируса COVID-19 в рамках инициативы COVAX.

Так, Украина получит 16 миллионов доз вакцины от коронавируса в рамках COVAX. Об этом сказал министр Кабинета Министров Олег Немчинов в эфире одного из украинских телеканалов.

Читайте также В Украине начал действовать ускоренный доступ к вакцине от коронавируса

Сначала было известно, что Украина должна получить около 8 миллионов доз по глобальной инициативе COVAX.

Уже не 8, а 16 миллионов доз вакцины... 8 миллионов – это количество доз, которые необходимо, два раза уколоть для 4 млн граждан. Согласно 16 млн – это будет для 8 млн граждан. Это то, что в рамках COVAX Украина получит,

– заявил Олег Немчинов.

Минздрав утвердил план прививочной кампании. Поэтому первыми, кто получит вакцину, будут люди из групп риска. Также Украина, по словам министра, будет планово закупать сертифицированную вакцину, и граждане, которые не находятся в приоритетных списках для вакцинации, смогут получить прививки.

Ранее министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что вакцина должна появиться в Украине в конце первого или в начале второго квартала 2021 года.

4 этапа вакцинации в Украине / Инфографика 24 канала