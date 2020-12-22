Украина скорее всего получит вакцину производства англо-шведской фармацевтической компании AstraZeneca. Ее эффективность составляет 70%, что является меньшим процентом, чем в Pfizer/BioNTech и Moderna

Такой прогноз дал генеральный директор Центра общественного здоровья Минздрава Игорь Кузин в комментарии "Украинской правде. Жизнь", ссылаясь на производственные мощности компании и украинские реалии.

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Он напомнил, что сейчас результаты по клинической эффективности есть у вакцин Pfizer, Moderna и Astra Zeneka.

Pfizer/BioNTech и Moderna нуждаются в ультрахолодном хранении, с температурным режимом -60/-80°C. Зато Astra Zeneka можно хранить при температуре +2...+8°C. Добавим, что в 2018 году сообщалось, что большинство холодильников для хранения вакцин в Украине были изношены и непригодны, поэтому хранение первых двух вакцин в надлежащем состоянии является достаточно сложной задачей.

В то же время сейчас есть очень много вакцин, которые находятся на последней фазе клинических исследований. Какую вакцину мы получим, будет зависеть от того, в какие временные рамки будет происходить производство этой вакцины,

– сказал он.

До конца 2020 года Pfizer собирается выработать 50 миллионов доз вакцин, Moderna – 20 миллионов доз, а Astra Zeneka – 100 миллионов доз.

"Когда мы высылали запрос на COVAX, мы учитывали условия хранения, которые можем себе позволить, поэтому, учитывая производственные мощности, есть надежда, что мы получим вакцину от Astra Zeneka. Но точный ответ на то, вакцина какого производителя попадет в Украину по программе COVAX, мы сможем получить только в январе 2021 года", – добавил Кузин.



Готовы ли украинцы вакцинироваться / Инфографика 24 канала

Что известно об эффективности вакцины от AstraZeneca

Средняя эффективность британской вакцины составляет 70,4%. Дело в том, что вакцина демонстрирует эффективность в 62% для людей, которые получили две полные дозы. Зато участники, которые получили половинную дозу, оказались более защищенными – эффективность прививки составила 90%.