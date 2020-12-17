По состоянию на середину декабря 2020 года Украина находится на плато по заболеваемости COVID-19. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Ранее Денис Шмыгаль прогнозировал, что Украина выйдет на плато по заболеваемости COVID-19 в декабре 2020. Во время онлайн-конференции издания "НВ" "Украина и мир в 2021 году" 17 декабря премьер-министр заявил, что это уже произошло.

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Считаю, что сегодня мы справляемся. У нас плато (заболеваемости COVID-19 – 24 канал). Это дает нам возможность завершить год,

– сказал глава правительства.

Говорится о том, что страна находится в стабильном, устойчивом состоянии (это и означает термин плато), когда можно прогнозировать будущее. Чего нельзя было сказать о ситуации, сложившейся весной.

По словам Шмыгаля, улучшение общей ситуации в сфере борьбы с коронавирусом произошло благодаря внедрению карантина выходного дня и уменьшению мобильности людей.

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