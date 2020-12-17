Украина сейчас на плато по заболеваемости COVID-19, – Шмыгаль
По состоянию на середину декабря 2020 года Украина находится на плато по заболеваемости COVID-19. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
Ранее Денис Шмыгаль прогнозировал, что Украина выйдет на плато по заболеваемости COVID-19 в декабре 2020. Во время онлайн-конференции издания "НВ" "Украина и мир в 2021 году" 17 декабря премьер-министр заявил, что это уже произошло.
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Считаю, что сегодня мы справляемся. У нас плато (заболеваемости COVID-19 – 24 канал). Это дает нам возможность завершить год,
– сказал глава правительства.
Говорится о том, что страна находится в стабильном, устойчивом состоянии (это и означает термин плато), когда можно прогнозировать будущее. Чего нельзя было сказать о ситуации, сложившейся весной.
По словам Шмыгаля, улучшение общей ситуации в сфере борьбы с коронавирусом произошло благодаря внедрению карантина выходного дня и уменьшению мобильности людей.
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По ситуации с поставками антикоронавирусной вакцины в Украину, Шмыгаль сказал: переговоры продолжаются.
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