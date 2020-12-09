Министерство здравоохранения отправит еще одну заявку на получение вакцины от коронавирус в рамках механизма COVAX. Подачу запроса запланировали га 14 декабря.

Об этом в ходе заседания Кабинета министров заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, сообщает 24 канал.

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Минздрав по активному привлечению Центра общественного здоровья направил первую заявку на получение вакцины в рамках инициативы COVAX. После проработки ряда требований правительство сформировало предпосылки получения 8 миллионов доз вакцины для 4 миллионов граждан,

– рассказал Денис Шмыгаль.

И отметил, что сейчас идет работа над второй заявкой в COVAX. "Она будет подана 14 декабря этого года", – отметил премьер.

Напомним, что ранее в связи с тем, что предварительная договоренность с COVAX предусматривала вакцинацию 20% населения, в правительстве заявили, что ищут другие пути получения вакцины для приоритетных групп.

Приоритетные группы населения, которые получат вакцину

работники сферы здравоохранения;

военные;

педагоги;

старики;

лица, проживающие в соцучреждениях;

люди с сопутствующими заболеваниями.

COVAX – это механизм глобального доступа к вакцинам COVID-19. Инициатива предусматривает, что в первую очередь вакцинация проводится людям, находящимся в группах риска. В рамках инициативы 92 странам вакцина будет предоставлена бесплатно, или ниже рыночной цены. Украина также попала в этот перечень.



Будут ли украинцы вакцинироваться от коронавируса / инфографика 24 канал