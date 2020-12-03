Профильный комитет рекомендовал Верховной Раде поддержать законопроект №4314. Документ позволит сократить срок утверждения клинических испытаний и регистрации вакцин от коронавируса.

Информацию о том, что Украина может получить ускоренный доступ к вакцине от коронавируса сообщили в фейсбуке "Слуги народа".

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В партии заявили, что профильный комитет рекомендовал Раде поддержать законопроект №4314. Он дает возможность сократить срок утверждения клинических испытаний и регистрации вакцин от COVID-19 и лекарств от недуга.

Вакцинация большого количества пациентов позволит уменьшить нагрузку на систему здравоохранения Украины,

– отметил председатель комитета Михаил Радуцкий.

По его словам, привлечение Украины к клиническим испытаниям вакцин позволило бы уже сейчас провести вакцинацию части населения. А сокращение сроков государственной регистрации вакцин ускорит их полномасштабное применение.

Обратите внимание! По информации ВОЗ, Украина сможет получить первую партию вакцины от коронавируса в 2 квартале 2021 года. Пока неизвестно, вакцину чьего производства выберет украинский Минздрав. Переговоры ведут с различными компаниями.



В рамках Фонда глобального доступа к вакцинам COVID-19 можно рассчитывать на выделение 8,34 миллиона доз вакцины до конца 2021 года. Больше об этом читайте по ссылке.

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