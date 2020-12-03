Украина может получить ускоренный доступ к вакцине от COVID-19, – "Слуга народа"
Профильный комитет рекомендовал Верховной Раде поддержать законопроект №4314. Документ позволит сократить срок утверждения клинических испытаний и регистрации вакцин от коронавируса.
Информацию о том, что Украина может получить ускоренный доступ к вакцине от коронавируса сообщили в фейсбуке "Слуги народа".
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В партии заявили, что профильный комитет рекомендовал Раде поддержать законопроект №4314. Он дает возможность сократить срок утверждения клинических испытаний и регистрации вакцин от COVID-19 и лекарств от недуга.
Вакцинация большого количества пациентов позволит уменьшить нагрузку на систему здравоохранения Украины,
– отметил председатель комитета Михаил Радуцкий.
По его словам, привлечение Украины к клиническим испытаниям вакцин позволило бы уже сейчас провести вакцинацию части населения. А сокращение сроков государственной регистрации вакцин ускорит их полномасштабное применение.
Готовы ли украинцы вакцинироваться / Инфографика 24 канала
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